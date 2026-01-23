La borrasca Ingrid azota España: las restricciones de tráfico empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados
La borrasca Ingrid dejará nieve por debajo de 300 m en cuadrante noroccidental peninsular y olas hasta el domingo
Olas gigantes de hasta 23 metros azotarán el Atlántico en las próximas horas por la llegada de un potente temporal marítimo
Galicia está hoy en alerta roja (peligro extraordinario) por temporal marítimo, ante la previsión de olas de hasta 9 metros, a la que se suman otras trece comunidades con avisos de nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo, nevadas y/o fuertes vientos por el paso de la borrasca Ingrid en la península.
Numerosas carreteras permanecen cortadas, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos provocando que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico han pedido evitar desplazamientos innecesarios durante el fin de semana.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta. EFE
Las restricciones de tráfico empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados
La patronal de supermercados Asedas ha alertado de que las restricciones de tráfico establecidas por la DGT están empezando a provocar el desabastecimiento en los supermercados ante el paro "preventivo" de todo el tráfico de camiones en la meseta norte, según han informado fuentes de la patronal.
Desde esta noche, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.
De acuerdo a sus datos, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.
Según Asedas, esto ha provocado que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras y las plataformas "paralizadas", lo que ha empezado a provocar el desabastecimiento en los supermercados, por lo que han pedido que se actúe como de costumbre.
Más de 400 camiones que van hacia Galicia están embolsados en la autovía A-52 en Zamora
Unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulaban hacia Galicia a través de la Autovía de las Rías Bajas A-52 permanecen embolsados desde esta madrugada en áreas de servicio de la provincia de Zamora debido al temporal de nieve.
El embolsamiento se produce desde las 6:15 horas aproximadamente al estar restringida la circulación de camiones entre los kilómetros 30 y 111 de la A-52, en la provincia de Zamora, hasta el límite con la de Ourense, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
Los vehículos articulados permanecen en las áreas de Quintanilla de Urz, en el kilómetro 15 de la A-52, donde hay unos 300 camiones; en Puebla de Sanabria, en el kilómetro 120, donde hay unos 120; y en el área de Mombuey, en el kilómetro 54, donde han estacionado una veintena de ellos
La borrasca Ingrid podría dejar nieve por debajo de los 300 a 400 metros (m) durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, especialmente en el cuadrante noroccidental, de acuerdo con un aviso especial que ha emitido este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El temporal marítimo, que podría provocar olasd de más de 8-9 m en los litorales gallegos, se extenderá al menos hasta el domingo.
De acuerdo con el organismo estatal, la presencia de un potente chorro en altura está favoreciendo la formación de la borrasca Ingrid al noroeste de la Península. Ésta sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva a medida que se desplace hacia las islas británicas. Junto con el anticiclón de las Azores, producirá además un pasillo de vientos del noroeste que conducirá una masa marítima polar sobre la Península.
Esto dará lugar a un acusado descenso de las temperaturas durante el fin de semana. En este marco, se esperan precipitaciones generalizadas con una cota de nieve en descenso. Según el aviso, las nevadas podrán darse en forma de chubasco, con intensidades elevadas. Además, hay posibilidades de que acumulen espesores significativos en poco tiempo, además de ir acompañadas de vientos fuertes y ventisca, lo que podría complicar la circulación por las carreteras.
Suspendidas las clases este viernes en Ourense, gran parte de Lugo e interior de Pontevedra por la alerta de nieve
El Gobierno gallego ha notificado que este viernes se suspenderán las clases y el transporte durante toda la jornada en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo, y en el interior de Pontevedra.
Motiva la decisión, adoptada en el seno de la Comisión Temporal de Alertas, el temporal que, a causa de la borrasca 'Ingrid', azotará Galicia. De hecho, la Xunta ha informado de que, desde esta medianoche, activa la alerta naranja por nevadas en distintas zonas de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.
Además, amplía a nivel rojo la alerta por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, mientras que en A Mariña de Lugo se mantiene la alerta naranja.
Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, este viernes también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.
La borrasca Ingrid pone en alerta por nieve a prácticamente toda Castilla y León con cotas por encima de los 600m
