Las restricciones de tráfico empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados

La borrasca Ingrid dejará nieve por debajo de 300 m en cuadrante noroccidental peninsular y olas hasta el domingo

Olas gigantes de hasta 23 metros azotarán el Atlántico en las próximas horas por la llegada de un potente temporal marítimo

Compartir







Galicia está hoy en alerta roja (peligro extraordinario) por temporal marítimo, ante la previsión de olas de hasta 9 metros, a la que se suman otras trece comunidades con avisos de nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo, nevadas y/o fuertes vientos por el paso de la borrasca Ingrid en la península.

Numerosas carreteras permanecen cortadas, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos provocando que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico han pedido evitar desplazamientos innecesarios durante el fin de semana.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta. EFE