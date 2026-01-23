Máxima precaución ante el avance del temporal Ingrid de viento y nieve en toda la península

Habrá que seguir muy pendientes en los próximos días

El aviso especial de la AEMET ante las primera nevadas de la borrasca Ingrid en la Península: la DGT aconseja evitar desplazamientos

La situación es complicada en estos momentos y, además, a partir de esta tarde el temporal irá a más, con un aumento del viento y nuevas nevadas. Por eso es fundamental extremar la precaución y estar muy pendientes del estado de las carreteras.

El viento es un meteoro que no se ve, pero se siente, y puede generar situaciones peligrosas. En las próximas horas veremos cómo el color amarillo se extiende por buena parte del mapa.

Indicando rachas que superarán los 70 km/h, esto acentuará la sensación de frío y dificultará la circulación

A este viento se suma la nieve, que caerá en forma de chaparrones intensos. En pocos minutos pueden acumularse entre 3 y 5 centímetros, lo que, unido al viento, provocará una notable reducción de la visibilidad. Así que insistimos: mucha precaución. Hay avisos activados hoy en gran parte de la mitad norte, incluso avisos naranjas por nieve.

La situación requiere máxima atención y un seguimiento constante de la evolución meteorológica

De cara al fin de semana, aunque ahora estamos en el punto álgido del temporal, mañana volverá a activarse el aviso rojo por fenómenos costeros en Galicia, por lo que habrá que extremar la precaución en el litoral.

Durante el fin de semana, el aviso amarillo se mantendrá en buena parte de la península, especialmente en el este, con avisos por viento, fenómenos costeros y nevadas en cotas bajas en la mitad norte.