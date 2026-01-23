Aemet prevé que se produzcan nevadas prácticamente en toda la meseta y el centro de la Península

La borrasca Ingrid pone en alerta por nieve a prácticamente toda Castilla y León con cotas por encima de los 600m

La borrasca Ingrid pone en alerta al país y llega con frío, viento, lluvia y nieve. La mitad norte será la más afectada por la borrasca, aunque Aemet prevé que prácticamente toda la meseta y el centro de la península se tiñan de blanco.

Durante este fin de semana se vivirá un frío polar, temporal de viento y nevadas generalizadas desde los 300 metros. En zonas de montaña, en Galicia, Castilla y León y la Sierra de Madrid, ya han caído los primeros copos esta noche.

La Aemet activa todos los avisos frente a la borrasca Ingrid

La borrasca Ingrid, que llega con temporal atlántico y una masa de aire polar, dejará este viernes precipitaciones generalizadas, que serán persistentes en Galicia y en el entorno del Estrecho, acompañadas de rachas fuertes de viento y mar, así como de probables nevadas en zonas bajas de Galicia y de la meseta norte, sin que se puedan descartar en zonas de la meseta sur.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta.

Además, la Aemet insiste en extremar las precauciones, principalmente en la carretera, insistiendo en el uso de cadenas o neumáticos especiales para la nieve.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia

Cielos nubosos o cubiertos. Probables precipitaciones, débiles o localmente moderadas y generalizadas en toda la comunidad. También pueden darse en forma de nieve, con la cota en 700-800 metros, pudiendo bajar localmente por debajo de los 500 metros, con mayor incidencia en la provincia de Lugo. Temperaturas en descenso generalizado.

Heladas débiles en gran parte de Ourense, salvo el Miño, y en áreas montañosas de la mitad meridional, que podrán ser moderadas en cotas altas. Viento moderado con rachas fuertes y muy fuertes en los litorales y zonas altas del interior.

Asturias

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones, débiles o localmente moderadas en la cordillera y tercio occidental que se esperan en forma de nieve. La cota de nieve en 600-800 metros, pudiendo bajar localmente por debajo de los 500 metros.

Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles en la cordillera, moderadas en cotas altas. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral, con rachas muy fuertes en los litorales y en el tercio occidental que irá amainando.

Cantabria

Cielo nuboso o cubierto, con apertura de claros en la mitad norte. Probables precipitaciones, en general débiles, y más probables durante la madrugada, en la cordillera. La cota de nieve en progresivo descenso, desde los 1.100-1.300 metros hasta los 500-700. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero o moderado descenso.

Heladas débiles en zonas altas de Liébana y Campoo, que serán moderadas en cumbres. Viento flojo con intervalos de intensidad moderada en el litoral y con rachas muy fuertes en zonas altas del interior, que irá amainando.

País Vasco

Cielo nuboso, tendiendo a intervalos nubosos y a cubierto. Posibles precipitaciones, en general débiles en zonas del interior. La cota de nieve inicialmente en 1.800 metros en progresivo descenso, hasta situarse en torno a 500-700 metros. Temperaturas sin cambios significativos. Viento moderado, con rachas fuertes y muy fuertes, tendiendo a flojo.

Castilla y León

Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, sin descartar algunas tormentas aisladas. La cota de nieve en los 1.000-1.200 de madrugada, bajando a 700-900, y por la noche a 600. Temperaturas en descenso. Heladas débiles o moderadas. Viento moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes.

Navarra

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto. Posibles chubascos débiles y dispersos. La cota de nieve en torno a 600-800 metros. Temperaturas sin cambios significativos. Heladas débiles en el Pirineo oriental. Viento flojo con intervalos de moderado que tenderá a flojo variable.

La Rioja

Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, más probables en la Ibérica. La cota de nieve en 1.200 metros bajando a 700 metros. Temperaturas en ligero descenso. Heladas en la sierra. Viento moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en la sierra.

Aragón

Cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles o aisladas y apertura de claros. La cota de nieve bajando de 1.000-1.200 metros hasta unos 800-1.000 metros, acumulándose espesores significativos en el Pirineo y sierra de Albarracín. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles. Viento moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.

Cataluña

Cielo nuboso, con precipitaciones débiles en el Pirineo occidental, sin descartar de manera aislada en otras zonas, y predominio de poco nuboso en horas centrales. La cota de nieve en torno a los 800-1.200 metros. Temperaturas en ligero descenso. Heladas en el Pirineo. Viento flojo de dirección variable y moderado.

Extremadura

Intervalos nubosos, con algunos chubascos débiles y dispersos, tendiendo a nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas y generalizadas, sin descartar algunas tormentas ocasionales. La cota de nieve en 1.200 metros bajando a 900-1000 metros y a 700 por la noche. Temperaturas sin cambios o en descenso.

Heladas en las áreas de montaña del norte, probabilidad de ellas en otras zonas de sierra. Viento moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes.

Comunidad de Madrid

Probables brumas o nieblas dispersas. Intervalos de nubes bajas, que pasará a cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles y chubascos ocasionales y dispersos generalizados. La cota de nieve en torno a 900 metros que podrá descender hasta los 700 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios.

Heladas débiles en la sierra, moderadas en sus zonas altas. Viento moderado con rachas más intensas en la sierra.

Castilla - La Mancha

Probables brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas montañosas. Cielo poco nuboso, con presencia de algunas nubes bajas en zonas de montaña, aumentando la nubosidad quedando cubierto en toda la región. Chubascos ocasionales y dispersos y precipitaciones débiles o moderadas generalizadas.

La cota de nieve descenderá de los 1.200 metros a 900. Temperaturas con pocos cambios, predominando los ligeros descensos de las mínimas. Viento moderado, con rachas intensas.

Comunidad Valenciana

Cielo nuboso, con precipitaciones débiles y dispersas y poco nuboso o despejado. La cota de nieve bajando de 1.600-1.800 metros hasta 900-1.200. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.

Región de Murcia

Cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, tendiendo a abrirse claros, pero aumento de nuevo a cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero ascenso. Vientos moderados con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes.

Baleares

Intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional, tendiendo a predominio de poco nuboso. Temperaturas en descenso y diurnas en ascenso. Viento moderado con intervalos de fuerte.

Andalucía

Nubes bajas y brumas en las sierras Béticas. Cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones moderadas, con probabilidad de ser localmente fuertes en el área del Estrecho; apertura de algunos claros, aumentando de nuevo a muy nubosos y con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo. La cota de nieve alrededor de los 1.000 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas con pocos cambios. Heladas débiles. Vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

Canarias

Intervalos nubosos, con predominio de poco nubosos y lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte de las islas. Temperaturas con pocos cambios. Viento que irá arreciando y con probables rachas muy fuertes en las islas occidentales, así como en cumbres expuestas.

Serán más significativas en la vertiente noroeste de La Gomera y localmente en la dorsal, zonas altas del valle de Güimar y sur del área metropolitana en el caso de Tenerife.