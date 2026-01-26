La tormenta 'Fern' congela EEUU y mantiene a cerca de 200 millones de personas en alerta

Debido a la tormenta 'Fern', las oficinas federales se presentan sin actividad y muchas calles se encuentran completamente intransitables

Más de un millón de hogares están sin electricidad por la "monstruosa" tormenta que afecta a EEUU

La tormenta bautizada como ‘Fern’ ha dejado un temporal histórico en EEUU. La mitad de la población estadounidense se encuentra en alerta ante unas temperaturas y condiciones invernales que han dejado hasta medio metro de nieve en algunos puntos.

Miles de vuelos ya han sido cancelados, las escuelas se han visto obligadas a cerrar sus centros y las oficinas federales se presentan sin actividad. Además, las calles en Estados Unidos se han vuelto intransitables, por lo menos para la mayoría de los vehículos.

Más de 200 millones de personas afectadas

Bautizada como ‘Fern’, esta tormenta ha dejado el centro y este del país helado casi por completo. Esta es ya una de las tormentas más gélidas desde que hay registros y que tiene bajo alerta a casi 200 millones de personas.

Desde la Agencia Nacional de Meteorología afirman que se trata de un cóctel invernal, con todos los peligros posibles, entre ellos, el que más preocupa la lluvia helada.

Cerca de un millón de hogares se encuentran sin suministro eléctrico y más de 15.000 vuelos han sido cancelados. En los aeropuertos apenas hay aviones en las pistas y, los que quedan, han tenido que ser descongelados.

Las autoridades piden precaución

Más de una veintena de estados han declarado ya el estado de emergencia con previsión de temperaturas mínimas de hasta 30 grados bajo cero. Las ciudades se han cubierto de nieve como nunca, dejando multitud de vehículos prácticamente enterrados.

En la icónica Times Square, en Nueva York, los termómetros apenas suben de los ocho grados bajo cero. Las autoridades insisten en pedir precaución a los ciudadanos y advierten de la importancia de quedarse en casa durante una de las tormentas más virulentas que se recuerdan en años.