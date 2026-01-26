Casi el 40% de las carreteras españolas se van a ver afectadas por inundaciones en los próximos 15 años

Gran parte de las incidencias producidas en los trenes de Cataluña han sido provocadas por el tiempo. Lluvias torrenciales, inundaciones que erosiona el terreno y que pueden derivar n la caída de muros, como ocurrió en el accidente de Rodalies en el que murió un maquinista. ¿Están las infraestructuras preparadas para fenómenos meteorológicos tan extremos? Informa en el vídeo Sofía Muñoz.

Casi el 40% de las carreteras españolas se van a ver afectadas por inundaciones en los próximos 15 años, y el clima va a afectar a todas las infraestructuras de transportes. "Ya no están capacitadas para el tipo de clima que estamos teniendo, que es un clima más extremo con precipitaciones más intensas y temperaturas más altas", explica Jorge Olcina, catedrático de Geografía en la Universidad de Alicante.

Esas temperaturas ya están afectando a las vías de tren. "En el norte de España ya no te cabe en la cabeza que lleguen a 40°, cosa que este año ha pasado. Este estrés afecta al material y produce microfisuras que luego, con el desgaste y la fatiga, pues incrementan", explica Mateu Oliver, vicepresidente del Consejo General de Ingenieros Industriales.

"Hay gobiernos regionales o locales que no consideran el cambio climático"

Los torrentes de agua van a cambiar obligatoriamente la fisionomía de nuestras carreteras. "Es cerrar carreteras que son inundables por torrentillas que antes no nos debíamos de preocupar porque nunca había llegado la sangre al río", añade Oliver.

Para evitar estas catástrofes hay que invertir y no parece que haya voluntad política. "El problema está siendo que hay gobiernos regionales o locales que no consideran lo del cambio climático, que incluso lo están negando", apunta Jorge Olcina, catedrático de Geografía. Se trata de reforzar gran parte de nuestras infraestructuras para evitar pérdidas económicas y humanas.