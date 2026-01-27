Claudia Barraso 27 ENE 2026 - 19:10h.

Tres borracas, 'Joseph, Chandra y Kristin', coincidirán esta medianoche en el Atlántico y sus efectos se notarán en España

Última hora del temporal que pone en alerta a toda España: Málaga y Almería activan el plan de emergencias

Compartir







La Aemet ha establecido avisos por todo el país debido a los efectos que dejan la sucesión de borrascas que afecta a gran parte del territorio. Las alertas permanecerán activas hasta al menos el jueves 29 de enero. El peor día se espera que sea este miércoles.

Sin embargo, lo peor tiene como resultado lo que se va a producir en el Atlántico esta medianoche. Tres borrascas coincidirán en un mismo tiempo: Joseph, Chanda y Kristin parece que están tomando rumbos similares y se dirigen hacia un mismo objetivo: el norte del océano. Y si, tendrá repercusiones también en España.

Unas repercusiones que ya están siendo alertadas por organismos como la Aemet. Después de que este fenómeno suceda se esperan lluvias todavía más fuertes que irán acompañadas de agresivas rachas de viento. Los efectos solo han comenzado a notarse este martes, lo peor se espera para el resto de semana, aunque las primeras predicciones esperan que la situación mejore y se estabilice a partir del jueves 29 de enero.

PUEDE INTERESARTE El temporal provoca el derrumbe de dos edificios en Ponferrada y Segovia sin heridos

Las consecuencias de este fenómeno

No hay que confundir este fenómeno con un tren de borrascas, ya que este concepto se refiere a una sucesión de varias de ellas, pero en ningún momento coinciden, sino que una da paso a otra. Cuando una borrasca entra dentro del territorio, la otra está saliendo o se ha ido por completo. Lo que se va a producir esta media noche es que las tres borrascas van a rodear un punto del Atlántico, dejando precipitaciones, vientos, y una bajada de temperaturas, pero mucho más notable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un fenómeno que nos acompañará hasta este jueves, pero que podrá alargarse hasta el final del fin de semana. Los mapas lo reflejan, todos los territorios mantendrán activos sus avisos, ya que el viento y las lluvias se irán incrementando según nos vayamos acercando a medianoche.