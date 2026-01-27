Este miércoles seguirán bajando las temperaturas, pero lo que más preocupa será el viento, sobre todo en las ciudades

España se enfrenta a la borrasca Joseph que azota el país con fuerte viento, lluvia, oleaje, aludes y nevadas

La borrasca Joseph está poniendo en alerta a España, a excepción de Canarias, por diversas inclemencias del tiempo. Vientos de 90 kilómetros por hora, lluvia, oleaje, aludes, nevadas o deshielo son solo algunas de las consecuencias de esta borrasca y sus antecesoras.

Este miércoles seguirán bajando las temperaturas, pero lo que más preocupa ahora es el viento, sobre todo en las ciudades. Tal y como explica la meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker, en Madrid se podrán alcanzar los 70 km/h, al igual que en Albacete, Valladolid o Salamanca. "Lo peor lo encontraremos en áreas del estrecho, donde se esperan rachas de más de 100 km/h y rebasando los 120 km/h en zonas de montaña del este peninsular", detalla Alker.

Y esto, unido al frío ártico, que también se adentra este martes, va a hacer que la sensación de frío sea mayor y también que mañana se vean nevadas copiosas sobre todo en el centro y en el norte del país, incluso en la capital. A primeras horas del día se podrían acumular hasta 2 cm de nieve y en provincias como Burgos, Zamora o León se podrían llegar hasta los 5 cm, por lo que se pide mucha precaución en las próximas 24 horas.