Aviso rojo en Baeza, Jaén, por inundaciones

Claudia Barraso 27 ENE 2026 - 17:42h.

La sucesión de borrascas ha dejado todas las alertas activas en todo el territorio de España, con zonas donde ya activan el plan de emergencias

Muere una mujer al caerle encima una palmera por el fuerte viento en Torremolinos, Málaga

España tiene todas las alertas activas ante una sucesión de temporales que no dejan ninguna tregua. Zonas como Almería ya han activado el plan de emergencia debido a las fuertes rachas de viento que esperan que lleguen a superar los 100 km/h. Los efectos de esta nueva borrasca que entra al país ya se ha cobrado una víctima. Una mujer ha fallecido al caerle una palmera derrumbada por el viento en Torremolinos, Málaga.

Las fuertes tormentas y el viento también han provocado el derrumbe de muchos edificios, además de árboles y otros objetos que dejado incidentes en zonas como Segovia y Ponferrada. Sin embargo, la peor parte de la borrasca está por llegar: el viento irá en aumento y las lluvias serán más intensas.