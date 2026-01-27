Aviso rojo en Baeza, Jaén, por inundaciones

La sucesión de borrascas ha dejado todas las alertas activas en todo el territorio de España, con zonas donde ya activan el plan de emergencias
Muere una mujer al caerle encima una palmera por el fuerte viento en Torremolinos, Málaga
España tiene todas las alertas activas ante una sucesión de temporales que no dejan ninguna tregua. Zonas como Almería ya han activado el plan de emergencia debido a las fuertes rachas de viento que esperan que lleguen a superar los 100 km/h. Los efectos de esta nueva borrasca que entra al país ya se ha cobrado una víctima. Una mujer ha fallecido al caerle una palmera derrumbada por el viento en Torremolinos, Málaga.
Las fuertes tormentas y el viento también han provocado el derrumbe de muchos edificios, además de árboles y otros objetos que dejado incidentes en zonas como Segovia y Ponferrada. Sin embargo, la peor parte de la borrasca está por llegar: el viento irá en aumento y las lluvias serán más intensas.
Tres borrascas coincidirán en el Atlántico esta medianoche
La Aemet ha informado que tres borrascas distintas se unirán en el Atlántico esta medianoche. "Esta medianoche habrá en el Atlántico norte tres borrascas con gran impacto: Chandra, Joseph y Kristin, nombradas por el IPMA portugués. La pequeña pero profunda borrasca Kristin provocará tiempo muy adverso en la península ibérica".
Desbordamiento del arroyo Salado en Córdoba debido a las intensas lluvias
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha confirmado este martes que la carretera CO-4207, de Montilla a Montalbán, continúa cortada al tráfico debido a que las últimas lluvias han provocado el desbordamiento del arroyo Salado, una situación que "va a seguir dando problemas cada vez que llueva con intensidad" hasta que se lleve a cabo la construcción del nuevo puente para salvar el cauce, cuyo proyecto "ya está realizado".
Rescatan a un conductor atrapado en un coche semisumergido por la crecida de río de Portas, Pontevedra
La Guardia Civil ha rescatado a un conductor que había quedado atrapado en su vehículo, parcialmente sumergido, en una carretera secundaria próximo al río Chaín, en el municipio de Portas, Pontevedra.
A la llegada al lugar, los miembros del operativo de rescate comprobaron que el vehículo permanecía encajado en un lateral de la vía y parcialmente sumergido, en un entorno condicionado por la presencia de fuertes corrientes de agua.
Recomiendan la evacuación de viviendas junto al río Guadiaro y la zona de Pasada Honda en San Roque, en Cádiz
La alcaldesa accidental de San Roque, Cádiz, María del Mar Collado, ha atendido a la recomendación del 112 de la Junta de Andalucía para instar a los vecinos de viviendas cercanas al río Guadiaro a la evacuación de las mismas por riesgo de desbordamiento, así como a los vecinos con viviendas en la zona de Pasada Honda, zona de arroyos tributarios del río Guadarranque.
La DGT pide planificar viajes y consultar el estado de las carreteras ante la borrasca: las alertas activas en las carreteras
Tráfico ha lanzado una serie de recomendaciones ante un temporal que ha dejado ya fuertes lluvias y viento, a los que seguirá la nieve que se espera que caiga de forma copiosa en las provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos, donde hay avisos naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología, que también ha establecido avisos amarillos en Castilla y León, así como la ibérica riojana, serranía de Cuenca, Teruel, Navarra, Zaragoza, Huesca y Comunidad de Madrid.
Cortado un tramo de la HU-9115 a la altura de Zufre, en Huelva, por la acumulación de lluvias
La Diputación de Huelva ha procedido al corte total de la carretera HU-9115, como consecuencia de las fuertes precipitaciones acumuladas en los últimos días en la zona. El 112 ha registrado un total de 27 incidencias por la borrasca 'Joseph'.
Según ha indicado la institución provincial en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el corte afecta al tramo entre Zufre (Huelva) y El Castillo de las Guardas (Sevilla), concretamente en el punto kilométrico 5+500.
El aviso especial de la Aemet ante la borrasca Kristin: "Fuertes nevadas, viento y temporal marítimo"
La Aemet lanza un aviso especial ante la complicada situación por el temporal en algunas zonas: “Especial atención a las nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes”.
El aviso especial pone de foco el miércoles 28 de enero, anunciando que será el “día más adverso” por el paso de la pequeña, pero profunda, borrasca Kristin.
La borrasca 'Joseph' se ceba con Málaga: la alerta naranja por lluvia y viento desvía numerosos vuelos
Durante la jornada se prevén acumulados de hasta 70 litros en 12 horas, ser verán rachas de viento máximas de 80 km/h y olas de hasta tres metros en el mar. Una situación que ha provcado que la AEMET eleve el riesgo a alerta naranja y se produzca el desvío de numerosos vuelos desde las 14:00 horas.
Lo peor del temporal está por llegar: rachas de 70km/h en Madrid y nevadas en el centro y norte del país
La borrasca Joseph está poniendo en alerta a España, a excepción de Canarias, por diversas inclemencias del tiempo. Vientos de 90 kilómetros por hora, lluvia, oleaje, aludes, nevadas o deshielo son solo algunas de las consecuencias de esta borrasca y sus antecesoras.Ir a la noticia
El aviso especial de la Aemet por la llegada de la borrasca Kristin: toda España en alerta y cotas de nieve a 600 metros
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido unaviso especial por el temporalaviso especial por el temporal para este miércoles 28 de enero, en el que todas las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas tienen activadoalgún aviso por viento, temporal marítimo, lluvia o nieve.Ir a la noticia