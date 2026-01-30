Galicia, en alerta roja por olas de más de diez metros en un fin de semana marcado por el viento

El viento y oleaje mantienen los avisos activos y solo habrá un breve respiro antes de la llegada de otro frente

El meteorólogo Francisco Martín explica el chorro polar y cómo ha influido en las anómalas nevadas en España

El invierno sigue dejando notar su cara más dura y el hartazgo por el mal tiempo comienza a generalizarse. Frío, nieve y, sobre todo, lluvias persistentes y viento intenso están marcando estos días en buena parte del país. La pregunta que todo el mundo se hace es la misma: ¿hasta cuándo va a durar este temporal?

De momento, mañana llegará un pequeño respiro en las precipitaciones, aunque no será completo

El viento seguirá siendo protagonista y mantiene avisos activos en numerosas zonas, tanto por rachas fuertes como por fenómenos costeros.

La situación más preocupante se vive en Galicia, donde permanece activado el aviso rojo por fuerte oleaje. En algunos puntos ya se han superado los diez metros de altura significativa de las olas, lo que obliga a extremar la precaución en el litoral.

El viento también ganará intensidad durante la jornada de mañana, especialmente en el este peninsular y en Baleares, donde se activan avisos amarillos y naranjas por rachas fuertes.

A pesar de ello, se abrirán algunos claros, una tregua breve que permitirá cierta normalidad antes de que el tiempo vuelva a complicarse

Porque la mejora será corta. El domingo llegará un nuevo frente, que volverá a dejar lluvias y empeoramiento generalizado, confirmando que el temporal, por ahora, no tiene intención de despedirse.