30 ENE 2026 - 14:10h.

Se trata de un fenómeno natural que se genera cuando se combinan olas y viento

Una masa polar activa este viernes los avisos rojos en A Coruña y Pontevedra

A GuardaUn espectacular manto blanco cubre el muelle, la plaza y la carretera del puerto de A Guarda, en Pontevedra. Una imagen sorprendente con la que muchos visitantes y vecinos se han encontrado este viernes en la localidad costera.

La imagen sorprende a quienes nunca han visto esta peculiar “fiesta de la espuma” delante del puerto de A Guarda, pero muchos vecinos saben que este es un fenómeno natural que se repite durante algunos días de temporal, cuando la marea está subiendo y el mar bate con fuerza en las rocas del puerto de A Guarda. Ese mar se bate y se remueve con tal energía que acaba generando una gran cantidad de espuma que salta del muelle a la plaza y a la carretera que discurre pegada al muelle de la localidad.

La combinación entre el oleaje intenso y el fuerte viento que sopla en la zona hace que se "bata" el agua con la materia orgánica disuelta (proteínas, algas, lípidos), dándole cierta densidad. Aunque pueda parecer contaminación, no lo es, si no que se crea una emulsión de burbujas persistentes que cubre las zonas costeras, en algunas, con casi un metro de alto.

"Es la imagen del invierno" cuentan los vecinos sobre el efímero fenómeno

Es una estampa, que como algunos vecinos que se han acercado a la zona recuerdan, "es la imagen del invierno". Un curioso fenómeno que muchos se han acercado a fotografiar este viernes: "me gusta fotografiar está imagen. Es bellísima", cuentan quienes se lo han encontrado por primera vez. Aunque algún vecino de A Guarda recuerda el contexto; "el mar está muy peligroso, y es mejor verlo desde lejos", recomienda.

El fenómeno es tan espectacular como efímero, ya que en cuanto pasan unas horas, la espuma va bajando y deshaciéndose, dejando solamente las calles mojadas. Dos de los factores necesarios para generar ese efecto de la espuma son las olas y el viento. Y ambos están golpeando de manera intensa en la costa de Pontevedra en este viernes, donde la alerta en la costa pasa de naranja a roja durante este viernes, y se prevé que la situación previsiblemente empeorará en Galicia a medida que avance el día ya que para la tarde de este viernes la Xunta tiene activa la alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra y mantiene la alerta naranja en A Mariña de Lugo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará a la costa noroeste y oeste de A Coruña desde primeras horas de la tarde, extendiéndose a media tarde al litoral suroeste coruñés y de Pontevedra. Se espera mar combinado con olas de hasta nueve metros y viento del oeste de hasta fuerza nueve.

Vientos de más de 100 km/hora y transporte por la ría cancelado

El temporal no da tregua a Galicia, que registra vientos de más de 120 kilómetros por hora, mantiene bajo seguimiento los cauces de varios ríos por riesgo de desbordamiento y está cancelado el transporte de ría.

Así, según los valores recogidos en la página web de MeteoGalicia, la racha de viento más fuerte fue en A Gándara, en Vimianzo, y alcanzó los 120,6 km/h. Otros de los valores extremos se registraron en Punta Candieira, en Cedeira, con rachas de 118,2 km/h, también en Burela (107,6 km/h), y en Xesteiras, en Cuntis (103,5 km/h).

La comunidad gallega sigue manteniendo activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal) en fase de preemergencia y, actualmente, están en seguimiento un total de seis ríos. De esta forma, la pone especial atención en el río Ouro, a su paso por Foz; Mero (Cambre); Barcés (Abegondo); el Tambre por Oroso y Trazo; y el Lérez (Pontevedra).