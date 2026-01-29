El meteorólogo cómo actúa este viento intenso que actúa a 9 km de altura y conduce borrascas y anticiclones

Última hora del tiempo en España: evacuan las zonas alrededor del río Guadalete, en riesgo por su crecida inminente

Compartir







Las abundantes nevadas como las vividas este miércoles por la borrasca Kristin sobre el norte y la ciudad de Madrid son típicas en invierno en países como Alemania o el norte de Gran Bretaña, pero no en España; el episodio meteorológico es inusual y los expertos apuntan a un responsable: el chorro polar este año.

El meteorólogo Francisco Martín, de Meteored, tras explicar que borrascas con precipitaciones y nevadas tan copiosas como las de Kristin están provocadas por el chorro polar.

PUEDE INTERESARTE Así auxilia la Guardia Civil a los conductores atrapados por el temporal de nieve en Madrid

Quién este este nuevo elemento, del que quizá nunca habíamos escuchado hablar: es un viento muy intenso a 9 km de altura y que es responsable de conducir las borrascas y los anticiclones hacia un lado y otro; el chorro polar, este año, ha bajado de latitud y eso hace que el aire frío ocupe latitudes más bajas e interaccione más fácilmente con las masas de aire húmedas tropicales.

El chorro polar está ganando latitudes más bajas por estar ondulado, "como un río con meandros", y por ello tiene más probabilidades de captar pequeñas borrascas que se amplifican muy cargadas de humedad y de energía, como está ocurriendo estos días, asegura el experto.

PUEDE INTERESARTE España se cubre de nieve ante el paso de la borrasca Kristin

El comportamiento del chorro polar y el cambio climático

Este fenómeno meteorológico en sí "no se puede asociar nunca al cambio climático", ha explicado el meteorólogo, pero sí se vincularía al cambio climático las tendencias futuras de un chorro más ondulado de lo normal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dichas ondulaciones fomentan irrupciones de aire frío como el que ha ocurrido en España que puedan captar borrascas de latitudes más bajas cargadas de humedad. "Hoy por hoy no se puede decir que esta borrasca se deba al cambio climático", ha añadido Francisco Martín.

Según el experto, es que el cambio climático favorece océanos más cálidos y más húmedos. Las aguas del Mediterráneo o del Atlántico norte están más cálidas y son potencialmente generadoras de más humedad. "Esto sí se alinea dentro del cambio climático".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Podemos decir que el efecto del cambio climático antropogénico hace que los mares que nos rodean sean portadores potenciales de más humedad y de más energía", ha dicho.

Por tanto, hay señales de que el cambio climático podría estar influyendo en borrascas como Kristin, pero "no digo que sea directamente" por ello, solo hay "señales", asegura el experto.

Las precipitaciones alcanzan un récord histórico en febrero

Francisco Martín ha avanzado que, si se cumplen las previsiones que manejan actualmente los meteorólogos, la cantidad de precipitaciones a lo largo de febrero serán "históricas". "En principio hablamos de anomalías de precipitación prevista para la primera quincena de febrero, que podrían ser históricas en la península, sobre todo en la fachada occidental y central".

"Va a llover muchísimo sobre suelos ya saturados. De hecho está habiendo ya inundaciones", ha advertido el experto de Meteored. El chorro polar está "muy bajo, captando borrascas de latitudes bajas cargadas de humedad y que dejará anomalías de precipitación" como no se veían desde hacía mucho tiempo.