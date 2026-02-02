España concentrará los acumulados de lluvia más importantes en Europa esta semana

La borrasca Leonardo se adentra en toda la Península: tormentas, rachas de viento muy fuertes y se activan avisos naranjas y amarillos

La dinámica de fuertes lluvias sufridas en muchas zonas de España no cambiará estos primeros días de febrero, los expertos advierten que se espera una semana complicada en varias comunidades, según informa Meteored.

Un nuevo carrusel de borrascas y frentes del Atlántico dejará a su paso precipitaciones muy cuantiosas, fuertes vientos, una situación complicada en el mar y nevadas importantes en las cumbres, explica el climatólogo Samuel Biener.

España concentrará los acumulados de lluvia más importantes en Europa esta semana.

El episodio de inestabilidad continuará sin apenas descanso, aunque a más largo plazo se empieza a vislumbrar un posible fortalecimiento del anticiclón, con mucha incertidumbre todavía. Hasta el domingo, se esperan acumulados muy elevados, especialmente en la sierra de Grazalema, la serranía de Ronda, el oeste de Pontevedra y zonas expuestas al suroeste en el entorno de Gredos, donde podrían superarse los 300 l/m².

En otras áreas del oeste gallego, el Sistema Central y las Béticas se superarían los 200 l/m², mientras que, en amplias zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y áreas montañosas del interior podrían registrarse más de 100 l/m².

Por otro lado, el litoral mediterráneo, Baleares y el Cantábrico oriental, al quedar a sotavento de los vientos del suroeste, registrarán lluvias mucho más escasas, pudiendo ser casi inexistentes en el extremo noreste peninsular. Canarias también quedará en gran medida al margen de este episodio, aunque se esperan precipitaciones, sobre todo en las islas con mayor relieve.

Otros fenómenos adversos: nieve, viento y mal estado del mar

Las temperaturas experimentarán altibajos al sucederse masas de aire templado con otras más frías, lo que provocará también variaciones importantes en la cota de nieve. Se esperan acumulaciones destacadas en zonas de montaña, con espesores muy elevados en cordilleras como el Pirineo, Sierra Nevada, la Cantábrica y las Béticas. Además, el viento de poniente soplará con fuerza en varias regiones, el estado del mar seguirá muy alterado y el riesgo de aludes será alto en las principales áreas montañosas.

El sistema GloFAS (Global Flood Awareness System) advierte de una probabilidad muy alta de crecidas con períodos de retorno de 20 años en numerosos ríos, especialmente en las cuencas del Guadalquivir, Mediterránea andaluza y Guadiana, así como en el Segura, Júcar, Cabriel y en varios afluentes del Tajo y del Duero. En algunos puntos, los cursos fluviales ya presentan niveles muy altos y se están realizando desembalses de forma controlada.