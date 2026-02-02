La borrasca Leonardo dejará este lunes lluvias en toda la Península y rachas de viento muy fuertes en el suroeste

¿Qué se espera de la borrasca que azota a España en las últimas horas?

La borrasca Leonardo dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península, que serán menos probables e intensas en la fachada oriental y en Baleares, así como rachas de viento que podrán ser muy fuertes en el suroeste peninsular, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha activado el aviso amarillo por tormentas en Andalucía, que podrán estar acompañadas de rachas de viento muy fuertes. También estará activo por lluvias en Galicia, Extremadura y Castilla y León, donde además se activará el aviso por deshielo. Respecto a nevadas, estarán activos avisos amarillos en Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas

Igualmente, habrá aviso naranja por fenómenos costeros en Galicia por mar combinada de cinco a seis metros y vientos que podrían alcanzar los 74 kilómetros por hora.

En la mitad occidental, las lluvias podrán ser localmente fuertes y vendrán acompañadas de tormenta y, en algunos casos, de granizo. Por persistencia de las precipitaciones, los mayores acumulados se esperan en Galicia, en zonas de montaña y áreas aledañas de la vertiente atlántica y en el Pirineo, principalmente en su vertiente sur, así como en el sur de Andalucía, con especial incidencia en el oeste de la Serranía de Ronda.

En el suroeste peninsular se prevén rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas, mientras que también podrán registrarse rachas muy fuertes en el litoral gallego, el sur y suroeste de Andalucía, además de en zonas de montaña y áreas próximas del interior peninsular.

Respecto a la nieve, se esperan nevadas en las montañas de la mitad norte y del sureste, con una cota que se situará inicialmente en torno a los 1.600-1.800 metros y que descenderá al final del día hasta los 900-1.200 metros, con acumulados en cotas más altas.

Además, se formarán bancos de niebla en zonas de montaña y brumas frontales extensas coincidiendo con el paso del frente asociado a Leonardo. Por su parte, en Canarias predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles más probables en el norte de las islas.

Las temperaturas máximas descenderán

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mitad oeste peninsular, en zonas litorales del sureste andaluz y en Ceuta, mientras que subirán en el resto del territorio. Las mínimas bajarán en el oeste y subirán en el resto. Asimismo, se registrarán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste. En Canarias se prevén ligeros descensos en el interior.

El viento soplará moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en los litorales del Cantábrico y probables rachas muy fuertes en los de Galicia. En el golfo de Cádiz se espera viento fuerte, con rachas muy fuertes al paso del frente, así como intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en litorales del área sur mediterránea. También se prevén rachas muy fuertes en amplias áreas de montaña y zonas aledañas del interior. En Canarias, el viento será moderado del noroeste.