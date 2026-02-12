Nils deja inundaciones en Portugal y apagones masivos en Francia

La borrasca Nils no solo está afectando a España, sino que está golpeando con fuerza a buena parte de Europa, especialmente a Portugal y Francia, donde el temporal ha dejado un reguero de daños materiales, infraestructuras colapsadas y cientos de miles de personas sin suministro eléctrico.

En Portugal, la situación es especialmente grave. Las lluvias torrenciales y la crecida descontrolada de varios ríos han provocado inundaciones en numerosos municipios, entre ellos Montemor, donde los vecinos temen que el nivel del agua siga aumentando en las próximas horas. Uno de los episodios más preocupantes se ha vivido en Coímbra, donde parte de la autovía A-1 se ha venido abajo tras la rotura de un dique del río Mondego, debilitado por la presión del agua.

La atención está puesta también en la presa de Aguieira, que ha superado ya el 99% de su capacidad, situándose en un nivel crítico

Los últimos temporales ya se han cobrado 16 víctimas mortales en el país, una cifra que ha aumentado la tensión social y ha provocado protestas contra la ministra responsable de la gestión de la emergencia.

Mientras tanto, en Francia, la borrasca Nils también está dejando su huella. Los vientos de hasta 60 km/h han provocado la caída de cientos de árboles y han causado importantes daños en la red eléctrica, dejando a casi un millón de personas sin luz en sus hogares.

Los servicios de emergencia trabajan para restablecer el suministro y despejar carreteras bloqueadas por los destrozos

Las autoridades reconocen que no se esperaba que el temporal alcanzara tal intensidad, ni que causara un impacto tan amplio en varios países a la vez. Con nuevas lluvias y rachas de viento previstas para las próximas horas, Europa continúa en alerta, pendiente de la evolución de una borrasca que ya ha demostrado su enorme capacidad destructiva.