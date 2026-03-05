La borrasca Regina golpea la Comunitat Valenciana con lluvias intensas y temporal marítimo

Después de algunos días con temperaturas primaverales, llega la borrasca Regina acompañada de tormentas y mal tiempo

La borrasca Regina mantiene en alerta a la Comunitat Valenciana y, tal y como había anticipado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves 5 de marzo se está convirtiendo en la jornada más complicada del episodio de lluvias.

Según ha informado 'Levante' actualmente, Valencia y Castellón al completo, junto al litoral norte de Alicante, permanecen bajo aviso amarillo por precipitaciones que podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, con chubascos puntualmente intensos capaces de superar los 20 litros por metro cuadrado en una sola hora.

El organismo meteorológico prevé lluvias bastante extendidas por el territorio, en algunos casos acompañadas de barro en suspensión y con episodios que pueden ser fuertes y persistentes, incluso con tormentas aisladas.

Durante la madrugada ya se han producido rayos y tormentas en áreas montañosas del sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, donde se han registrado chubascos de intensidad notable.

Hasta primeras horas de este jueves, los mayores registros de lluvia de la Comunitat Valenciana se concentraban precisamente en estas zonas.

Previsión de lluvias para los próximos días

Las previsiones apuntan a que la situación no mejorará de forma inmediata. Aunque el viernes 6 de marzo podría ser algo menos adverso, la Aemet advierte de que la atmósfera seguirá inestable y continuarán las precipitaciones en distintos puntos del territorio.

Las lluvias de este jueves ya han tenido consecuencias en el calendario festivo. La quinta mascletà de las Fallas 2026 en València ha sido suspendida debido al temporal. El espectáculo, que iba a ser disparado por Pirotecnia Zaragozana, ni siquiera ha podido comenzar a montarse por la lluvia persistente y las rachas de viento.

Para el viernes se espera que las precipitaciones vuelvan a afectar a buena parte de la Comunitat Valenciana, con lluvias bastante generalizadas y, en algunos puntos, persistentes. Según las previsiones, el interior sur de Valencia y el interior norte de Castellón podrían ser las áreas donde se registren los acumulados más elevados.

Además, el temporal también se dejará notar en el mar. Durante jueves y viernes se prevé mala mar en el litoral valenciano, con fuerte marejada y olas que podrían alcanzar entre dos y dos metros y medio de altura. Para el viernes incluso se activará aviso amarillo por temporal marítimo en el litoral norte de Alicante.