La cuenca del Butrón en Gatika ha subido a nivel rojo por las fuertes lluvias

Murcia y Almería, en alerta naranja por fuerte oleaje: al menos 12 comunidades activan los avisos por lluvias, nieve y viento

Compartir







Las fuertes lluvias que se han registrado durante la pasada noche en Euskadi ha provocado crecidas de ríos que han causado desbordamientos en algunas localidades, como en Mungia (Vizcaya), donde se llegó a cerrar el puente de Lauaxeta. La cuenca del Butrón en Gatika ha subido a nivel rojo. Y se espera que este fin de semana continúen las precipitaciones en gran parte del país.

También en la ría de Bilbao, en Sangróniz, se ha alcanzado el nivel naranja a primeras horas de este sábado, pero ha bajado a amarillo horas después, ante la disminución de las precipitaciones.

PUEDE INTERESARTE Después de algunos días con temperaturas primaverales, llega la borrasca Regina acompañada de tormentas y mal tiempo

Recomiendan no estacionar ni circular por las inmediaciones de la cuenca fluvial

La Comunidad Autónoma Vasca estaba en aviso amarillo por lluvias persistentes hasta las 06:00 horas, con una previsión de mejora de la meteorología. Los Bomberos han calificado de "complicada" la pasada noche y, junto a las policías municipales, han tenido que desplegar numerosas actuaciones por las crecidas de ríos, caídas de árboles y otras incidencias, como achiques de agua en garajes.

Los efectivos de Bomberos han hecho achiques en Derio, Maruri, Getxo, Berango, Mungia o Bakio (Vizcaya), y también han actuado al haber quedado atrapados vehículos en balsas de agua también en Mungia, en Gatika o Erandio.

PUEDE INTERESARTE Llega la borrasca Regina: el temporal de gran impacto que dejará lluvias en forma de barro en España

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ayuntamiento Mungiarra ha recomendado no estacionar ni circular por las inmediaciones de la cuenca fluvial, y ha puesto a disposición de los ciudadanos el patio del colegio Legarda para aparcar sus coches. La lluvia acumulada en la localidad vizcaína ha sido de 41 litros por metro cuadrado.