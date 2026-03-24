Fuerte bajada de las temperaturas en España: hasta 10 grados menos este fin de semana

España afronta un brusco descenso térmico con lluvias y nevadas antes de una Semana Santa más estable

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La situación meteorológica en España da un giro importante en los próximos días. Aunque las precipitaciones tienden a desaparecer en gran parte del país, lo más destacado será un descenso notable de las temperaturas.

A partir del fin de semana, especialmente de cara al domingo, se espera una bajada significativa de los termómetros, que podría alcanzar hasta 10 grados menos en amplias zonas del territorio. Este cambio vendrá provocado por la entrada de aire frío procedente del norte, lo que traerá un ambiente claramente más invernal.

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Lluvias intensas y nevadas en varias zonas

Este episodio no solo traerá frío. También se prevén precipitaciones localmente fuertes y nevadas en áreas del centro y norte peninsular, sin descartar algunos puntos del sur. El domingo será, en principio, el día más inestable.

De cara a la Semana Santa, las previsiones son más optimistas. Tras las lluvias del domingo, el lunes comenzará una clara mejoría, con precipitaciones que irán perdiendo intensidad.

Predominio del sol a mitad de semana

Durante el martes y el miércoles, la estabilidad será la protagonista en la mayor parte del país gracias a la presencia de altas presiones, lo que favorecerá cielos despejados y tiempo más tranquilo.

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Sin embargo, la situación podría volver a cambiar hacia el final de la semana. Una borrasca en formación cerca de Canarias podría afectar al sur y al este peninsular a partir del jueves, aunque todavía existe incertidumbre y será clave seguir la evolución en los próximos días.