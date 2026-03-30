Inicio inestable con lluvias en el norte y ambiente frío, seguido de un fin de semana soleado

¿Hasta cuándo durarán las fortísimas rachas de viento y la bajada de temperaturas?: el tiempo que se espera para la Semana Santa

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La Semana Santa arranca en España con un tiempo variable que obligará a mirar al cielo en varias zonas del país. Durante los primeros días, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte peninsular, especialmente en el área del Cantábrico, así como en Baleares. En cambio, el centro y el sur apenas registrarán lluvias, manteniendo un ambiente más estable.

Además, Canarias vivirá una situación distinta marcada por la presencia de calima, que se mantendrá desde este lunes y, previsiblemente, hasta el viernes, reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire.

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Inestabilidad al inicio y cambio radical a partir del viernes

En cuanto a las temperaturas, el ambiente seguirá siendo frío para la época hasta el jueves. Las madrugadas serán especialmente frescas en el norte y el centro peninsular, con máximas que en muchos casos apenas alcanzarán los 14 grados a mitad de semana.

Sin embargo, a partir del viernes se producirá un cambio notable con la llegada de altas presiones. Este escenario traerá estabilidad atmosférica y un predominio generalizado del sol durante el fin de semana.

Las temperaturas experimentarán entonces un ascenso acusado, superando los 25 grados en amplias zonas del país e incluso rebasando los 30 grados en regiones del sur como Andalucía. También en el norte, incluido el País Vasco, se esperan valores inusualmente altos para estas fechas.

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En definitiva, una Semana Santa marcada por un inicio inestable y fresco que dará paso a un ambiente plenamente primaveral, e incluso veraniego, en su tramo final.