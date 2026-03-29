Herido un azafato por las fuertes turbulencias de un vuelo de Nottingham a Alicante

Un tripulante de cabina de un vuelo de Nottingham a Alicante ha requerido asistencia médica tras resultar herido por las fuertes turbulencias

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AlicanteEl viento que durante este domingo está soplando en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana ha superado los 130 kilómetros por hora (km/h) en la provincia de Castellón, los 100 km/h en la de Valencia y los 90 km/h en la de Alicante, según ha indicado Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Las fortísimas rachas de viento han provocado decenas de incidencias en la comunidad. Una de ellas ha sido las fuertes turbulencias que se han producido en un vuelo que había despegado de Nottingham, Reino Unido, con destino a Alicante.

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Un tripulante, afectado por las fuertes turbulencias de un vuelo con destino a Alicante

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Todo Alicante', "debido a las turbulencias fuertes un tripulante de cabina ha resultado herido y ha requerido asistencia médica".

A través del perfil social de los controladores aéreos se ha informado que desde la aeronave se ha solicitado a la torre de control "prioridad y asistencia médica" cuando aterrizasen en el aeropuerto de Alicante-Elche debido a este accidente ocasionado por las turbulencias.

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"Los controladores explican que en el momento de la solicitud han recortado la aproximación en lo posible al tiempo que han requerido la atención médica en tierra para este tripulante de cabina", recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

Las rachas de viento registradas en la Comunidad Valenciana

Además de esta incidencia, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha apuntado a que en Castelló de la Plana se han registrado mediciones que han llegado a los 138 km/h; en la Pobla de Benifassà (Castellón) y en Benicàssim (Castellón), de 137 km/h; en Llucena (Castellón), de 134 km/h y en la Sierra Engarcerán, de 130 km/h.

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En la provincia de Valencia, atendiendo a esas mismas mediciones, las rachas de viento han alcanzado en Llíria los 109 km/h; en Buñol, los 97 km/h; en Castielfabib, los 93 km/h; en Aras de los Olmos, los 93 km/h, y en La Yesa y Puçol, los 90 km/h.

En la provincia de Alicante se han registrado rachas máximas de viento en Xixona, con 97 km/h; en Relleu, con 85 km/h; en Crevillent, con 79 km/h, y en Altea, con 76 km/h.

Alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en Alicante y Valencia

El 112 Comunitat Valenciana ha precisado que el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es este domingo extremo en toda la provincia de Castellón y en el interior de la de Valencia. Además, se mantiene alto en el litoral de Valencia y en el norte de Alicante, y bajo-medio en el sur de esta última provincia.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene la alerta por vientos nivel naranja en toda la provincia de Castellón y la alerta por fenómenos costeros nivel naranja en toda la costa de Castellón.

Asimismo, mantiene la alerta por vientos nivel amarillo en el interior y litoral norte de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante. A esto se suman la alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en toda la costa de Alicante y Valencia.