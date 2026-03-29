De cara a la próxima Semana Santa, se esperan precipitaciones principalmente en el extremo norte peninsular

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Las fortísimas rachas de viento y la bajada generalizada de temperaturas están marcando el fin del mes de marzo en España. La jornada de este domingo 29 de marzo presenta un ambiente plenamente invernal, con temperaturas que han descendido hasta los cinco grados en ciudades como Burgos y Soria.

El viento está siendo uno de los principales protagonistas, intensificando la sensación térmica y obligando a extremar las precauciones. La situación más preocupante se registra en el Pirineo catalán, donde se ha activado el aviso rojo por rachas extremas, como ha informado Nuria Seró en 'Informativos Telecinco'. También se mantienen avisos en otras zonas del interior peninsular, especialmente en el sistema Central.

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¿Cuándo desaparecerán las fuertes rachas de viento?

En los archipiélagos, el temporal tampoco da tregua. En Baleares se combinan fuertes vientos con mala mar, donde se han registrado olas que superan los 10 metros de altura. Por su parte, el archipiélago canario también se ha visto afectado por el viento y el estado alterado del mar, a lo que se sumará la llegada de calima a partir de mañana lunes 30 de marzo, que podría teñir el cielo de tonos rojizos durante el amanecer y el atardecer.

Según las previsiones, este domingo será el día más adverso del episodio. A partir de las próximas horas, el viento irá perdiendo intensidad de forma progresiva, aunque todavía se dejará notar, al menos, hasta el viernes 3 de abril.

De cara a la próxima Semana Santa, se esperan precipitaciones principalmente en el extremo norte peninsular, con especial incidencia en el Cantábrico oriental. En el resto del país predominará el tiempo estable y soleado, aunque Baleares podría registrar chubascos localmente intensos entre el miércoles y el jueves.

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El tiempo que hará en Semana Santa

El periodo que va del próximo lunes al Jueves Santo traerá subida de temperaturas tras la bajada generalizada del domingo y lluvias en el tercio norte peninsular, según la predicción especial de Semana Santa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El Jueves Santo podría registrarse lluvia en los tercios este y sur peninsulares, especialmente en Baleares; y el Viernes Santo las precipitaciones que alcanzarán el centro peninsular con nieve en los principales sistemas montañosos del noroeste, aunque hay "incertidumbre" con respecto a ambas cosas.

El organismo estatal avanza predominio de la estabilidad en la Península y Baleares entre el lunes y el Jueves Santo, con precipitaciones restringidas al tercio norte, en forma de nieve en montañas. No obstante, puntualiza que un sistema de bajas presiones podría dejar precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares, especialmente en Baleares, si bien hay una "elevada incertidumbre" con respecto a su posicionamiento.

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Durante estos días, los termómetros subirán y las heladas en entornos de montaña y en puntos de la meseta norte tenderán a menos. A su vez, soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular. El tiempo estable continuará en Canarias, con alisios con intervalos fuertes, predominio de los aumentos térmicos y posible presencia de calima.

Por último, AEMET ha señalado que una pequeña masa de aire frío atlántica en altura podría entrar el Viernes Santo, desestabilizando relativamente la mitad norte. Allí dejaría abundante nubosidad y precipitaciones que alcanzarán el centro peninsular con nieve en los principales sistemas montañosos del noroeste. Asimismo, dejaría una bajada de temperaturas. Aún así, el organismo estatal ha indicado que todavía hay "bastante incertidumbre" al respecto. Por lo demás, habrá viento flojo a moderado del norte y oeste y en Canarias no se esperan cambios excepto una bajada de temperaturas.