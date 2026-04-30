Lluvias en gran parte de España para el inicio de mayo y un fenómeno atmosférico poco común

La AEMET anticipa el tiempo que hará en el puente de mayo: malas noticias por el norte aunque habrá calor generalizado

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El mes de mayo arranca con un tiempo inestable en casi toda España, aunque los desplazamientos en tren de alta velocidad hacia destinos como Málaga ya están plenamente operativos, este fin de semana no será el más adecuado para disfrutar de la playa.

Tormentas intermitentes en gran parte del país

Las lluvias no serán continuas, pero sí afectarán a amplias zonas del país. El viernes se esperan tormentas principalmente durante la segunda mitad del día, con mayor intensidad en el este y el norte peninsular; el sábado las precipitaciones continuarán de forma más dispersa en el centro, norte y este; y el domingo predominarán los cielos nubosos, aunque se prevén lluvias más intensas en el norte y el este coincidiendo con la operación retorno del puente. En contraste, en Canarias se mantendrá el tiempo estable, con predominio del sol durante todo el fin de semana.

El Duende Rojo, un fenómeno atmosférico excepcional

Más allá de España, las tormentas también están dejando imágenes espectaculares en otras partes del mundo. En Estados Unidos, concretamente en Oklahoma, se ha podido observar un fenómeno conocido como Duende Rojo, un destello luminoso de color rojizo que aparece a unos 50 kilómetros de altura durante tormentas con alta actividad eléctrica. Su forma, similar a una medusa, y su brevísima duración, de apenas un segundo, lo convierten en un fenómeno extremadamente difícil de capturar y en una auténtica joya meteorológica.