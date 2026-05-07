Alberto Rosa 07 MAY 2026 - 20:01h.

Los vecinos Los Alcázares han visto como una estrecha columna nubosa descendía hasta la superficie del Mar Menor

Murcia suspende las clases en los municipios del Mar Menor ante la alerta por inundaciones

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El avance de una vaguada de aire frío está dejando una fuerte inestabilidad en amplias zonas de España, con chubascos y tormentas localmente muy intensos, acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento, especialmente en el Mediterráneo, donde se prevén acumulaciones de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora.

En Murcia se han suspendido las clases en los municipios de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, en el Mar Menor, tras activarse el segundo nivel de alerta, de los cuatro existentes, del plan autonómico contra inundaciones.

En la localidad de Los Alcázares se ha avistado en el Mar Menor el fenómeno conocido como manga marina. En los vídeos compartidos en redes sociales se puede observar la estrecha columna nubosa que desciende desde una nube vertical hasta conectar con la superficie marina.

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Los centros educativos de Los Alcázares han activado sus planes de autoprotección por la mañana ante las fuertes lluvias que afectan este jueves a la comarca, con aviso naranja por hasta 40 litros en una hora, y se ha pedido a las familias que no recojan a los alumnos hasta que mejore la situación para evitar desplazamientos innecesarios y garantizar la seguridad en la hora de recogida, que se ha desarrollado sin mayores dificultades.

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En la ciudad de Murcia, por su parte, afectada también por el aviso naranja por la previsión de que las lluvias dejen hasta 40 litros en una hora, el consistorio ha cerrado y balizado los jardines de Floridablanca, Jardín Chino, Reina Sofía, Cuartel de Artillería, Industria y Eucalipto de Torreagüera, Salitre y palmerales de Santiago y Zaraíche. Molina de Segura, también en la Vega Media del Segura, en nivel naranja, ha suspendido todos los actos programados para hoy.

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De acuerdo con los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura, las mayores cantidades de agua han sido registradas en la rambla cartagenera del Albujón, con 96,8 litros por metro cuadrado.

Según los pluviómetros de la Agencia Estatal de Meteorología, la mayor cantidad se ha acumulado en San Javier, unos 66 litros. La Asociación Meteorológica del Sureste tiene tres pluviómetros en Los Alcázares que han marcado un acumulado difundido en X de 149 litros, 69 de ellos en solo una hora, en el centro.

La concejala de Interior de Los Alcázares, Mari Carmen Guevara, ha dicho a EFE que se ha acumulado en un par de horas "agobiantes" esa cantidad. Las zonas que recurrentemente se inundan con lluvias torrenciales en este municipio en el que confluyen varias ramblas que recogen aguas del campo de Murcia y del de Cartagena estaban siendo vigiladas cuando el aviso ha subido a naranja a mediodía y sobre las 15 horas estaba "todo bajo control".