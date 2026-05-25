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Ola de calor

Una 'cúpula de calor' asfixia a Europa en pleno mes de mayo y a un mes de la llegada del verano

El calor extremo desconcierta a los europeos cuando aún falta un mes para la llegada del verano: temperaturas más altas en Londres que en Atenas
Un termómetro cerca de la Torre Eiffel marca 30 grados en la capital francesa este 25 de mayo. Informativos Telecinco
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La ola de temperaturas extremas que castiga zonas de Europa está sorprendiendo a los turistas que esperaban una climatología más benigna. Algunos turistas se han visto obligados a cambiar el uso de los paraguas para convertirlos en improvisadas sombrillas, ante lo que ya se conoce como una 'cúpula de calor'

Cúpula de calor temprana
Cúpula de calor temprana
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París, a 30 grados

No es extraño que visitantes y residentes busquen alivio como pueden ante unas temperaturas inusualmente altas: mientras los turistas improvisan soluciones, los londinenses llenan piscinas, desde las más exclusivas hasta las tradicionales. Todo ello en una ciudad que, contra pronóstico, registra más calor que destinos mediterráneos como Atenas.

En París, los termómetros alcanzan también los 30 grados. Los abanicos se han convertido en el accesorio estrella y las heladerías compiten con éxito frente a los míticos cafés. Quienes pueden se acercan al Sena o a los canales para refrescarse, y algún imprudente incluso asume los 40 euros de multa por lanzarse desde un puente. En la Bretaña francesa, las playas se han llenado ante la activación, por primera vez en un mes de mayo, de la alerta amarilla por calor.

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Más al norte, en Bélgica, los parques acuáticos han adelantado la temporada. Los chapuzones en toboganes y piscinas exteriores han comenzado semanas antes de lo habitual, reflejo de un episodio de calor que se extiende por buena parte de Europa y que muchos ciudadanos observan con preocupación ante un cambio climático cada vez más evidente.

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