La Aemet ha activado para este miércoles avisos amarillos por altas temperaturas en distintas zonas de la Península

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Las temperaturas no pararán de subir durante los próximos días. El episodio de calor continuará, al menos, hasta principios de junio, registrándose "valores típicos de julio". Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el eltiempo.es y Meteored señalan que el pico más caluroso llegará entre este miércoles y el viernes, cuando amplias zonas del país rozarán o superarán los 40 grados.

La situación, que los expertos apuntan "de pleno verano", estará marcada por una masa de aire muy cálido y una dorsal anticiclónica que mantendrán un ambiente veraniego en casi toda la Península.

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Calor intenso y noches tropicales

Ante este escenario, la Aemet ha activado para este miércoles avisos amarillos por altas temperaturas en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Esta jornada comenzará ya con un repunte notable de las temperaturas en buena parte de España y las máximas superarán los 30 grados en casi todo el territorio, oscilando entre los 32 y 39 grados en varias zonas

Madrid, Valladolid, Zamora, Oviedo, Pamplona o Girona podrían alcanzar o superar los 34 grados, mientras que ciudades como Cáceres, Zaragoza, Logroño, Ourense o Córdoba llegarán a los 36 o 37 grados. El calor será especialmente intenso en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde no se descarta que se alcancen entre 38 y 39 grados, sobre todo en Badajoz. La Aemet no descarta tormentas localmente fuertes en el noroeste peninsular.

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Además de las máximas, comenzarán a dispararse las mínimas. Las noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados, aparecerán ya de forma clara en Extremadura, el valle del Guadalquivir y algunos puntos del litoral sur, como Cádiz o Almería, donde dormir será cada vez más complicado por el calor acumulado.

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Tiempo durante la semana

Jueves

El jueves será una de las jornadas más extremas y generalizadas del episodio cálido. Los termómetros superarán los 34 y 36 grados en buena parte del cuadrante suroeste y del tercio nordeste peninsular. Pero lo más llamativo será el calor en Galicia y el Cantábrico, donde se vivirán registros muy altos para la época: Lugo y Santiago de Compostela podrían superar los 32 grados, Oviedo y Santander rondarían los 30 y Bilbao podría dispararse por encima de los 36 grados.

En el valle del Ebro, las vegas del Guadiana y sectores del valle del Guadalquivir se alcanzarán los valores más extremos. Sevilla podría rondar los 40 grados y Badajoz incluso superar esa cifra, mientras que Córdoba y Zaragoza se moverán entre los 38 y 40 grados. Las mínimas seguirán también en ascenso durante la madrugada del jueves al viernes con noches tropicales en amplias zonas del suroeste, el valle del Ebro y otras áreas del interior.

Viernes

Lejos de remitir, el viernes continuará el episodio de calor intenso y podría convertirse incluso en una de las jornadas más cálidas de la semana. Aunque las temperaturas podrían bajar ligeramente en Galicia, Canarias y parte del Cantábrico, el descenso será muy limitado y el ambiente seguirá siendo anormalmente cálido en toda España. Además, las máximas podrían aumentar en el sudeste peninsular, Baleares y algunos puntos del valle del Ebro.

Los modelos meteorológicos ya dibujan valores similares a los días previos, con hasta 39 grados en el entorno de Zaragoza y Lleida, mientras que ciudades como Toledo, Córdoba, Sevilla, Badajoz o Madrid vivirán tardes veraniegas con temperaturas de entre 35 y 38 grados. Persistirán las máximas de 36 en numerosas zonas de la meseta Norte, el Cantábrico oriental y las vegas del este peninsular, mientras que en el cuadrante suroeste y el nordeste seguirán registrándose temperaturas de hasta 38 grados.

El calor nocturno irá ganando todavía más terreno. Las noches tropicales afectarán ya a casi toda Extremadura, amplias zonas del valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, Madrid, Toledo y gran parte del litoral mediterráneo y Baleares. Incluso podrían darse noches tropicales en áreas de Castilla y León o del Cantábrico, algo muy poco habitual para finales de mayo.

Fin de semana

De cara al fin de semana, las previsiones apuntan a que el calor persistirá, aunque podrían producirse ligeros descensos térmicos en algunas regiones, como el norte. No obstante, en el sur no se descarta un nuevo repunte que acerque otra vez los termómetros a los 40 grados antes de terminar mayo.

Las mínimas continuarán siendo muy elevadas y el domingo ciudades como Madrid, Toledo o Jaén podrían amanecer con temperaturas superiores a los 20 grados. Incluso no se descarta que aparezcan algunas noches ecuatoriales, con mínimas por encima de 25 grados, en zonas del valle del Tajo o del Guadalquivir.

Más allá del fin de semana, la incertidumbre aumenta, aunque los portales meteorológicos coinciden en que la dorsal cálida podría prolongarse hasta los primeros días de junio. Algunos escenarios apuntan a un posible descenso térmico entre el 1 y el 4 de junio.