Reino Unido registró su día de mayo más cálido desde que hay registros, con una máxima de 34,8ºC

El calor extremo en Europa provoca que la Bretaña francesa decrete una alerta amarilla por altas temperaturas por primera vez en mayo

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El calor inusual del mes de mayo, no solo está afectando a España. En Kenley Airfield, al sur de Londres, la temperatura no ha bajado de 21,3ºC durante esta noche, según ha informado el servicio meteorológico del país a través de un mensaje en su cuenta de la red social 'X'.

De manera provisional, esto supone que Reino Unido ha roto su récord de temperatura mínima diaria más alta en mayo y que lo ha hecho otra vez: justo ayer Kenley Airfield llegó a los 19,4ºC, rompiendo el récord anterior.

Día más cálido de mayo

Durante el pasado lunes 25 de mayo se rompieron otros récords en el país, de acuerdo con su servicio meteorológico. Entre ellos, Reino Unido registró su día de mayo más cálido desde que hay registros, con una máxima de 34,8ºC en el Real Jardín Botánico de Kew, situado en el sur de Reino Unido.

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En concreto, este récord ha superado en dos grados el anterior de temperatura máxima para este mes en el país. "Este calor sería excepcional en el Reino Unido incluso a mediados del verano, y no digamos ya en mayo", indicó ayer el servicio meteorológico, también a través de su cuenta de la red social 'X'.