Brusco descenso térmico en España: la AEMET avisa de temperaturas inusualmente bajas para junio

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un bajada de las temperaturas en toda la península, sobre todo en la Comunidad Valenciana

La montaña rusa térmica que nos espera esta semana: subidas y bajadas de temperaturas constantes en toda la península

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de un importante cambio de tiempo este viernes, marcado por un descenso acusado de las temperaturas en buena parte del este peninsular. En el caso de la Comunidad Valenciana, el organismo llega incluso a calificar la bajada térmica de "extraordinaria", un término poco habitual en sus previsiones.

La situación estará provocada por la entrada de una masa de aire húmedo procedente del Mediterráneo, que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en amplias zonas de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Además, durante la madrugada se esperan chubascos y tormentas en el litoral de Cataluña, donde podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos.

Lluvias persistentes en el entorno del cabo de la Nao

Las previsiones apuntan a que las precipitaciones podrían ser especialmente persistentes en las proximidades del cabo de la Nao, donde no se descartan acumulaciones significativas de agua.

Mientras tanto, en otras zonas del país el comportamiento será completamente distinto. Frente al descenso térmico del Mediterráneo, los termómetros experimentarán un ascenso en el cuadrante noroeste y el centro norte peninsular.

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Asimismo, la llegada de un frente atlántico dejará durante las últimas horas del día lluvias débiles en el oeste de Galicia. La jornada también estará marcada por el viento. En Canarias, los alisios soplarán con intensidad y podrán registrarse rachas muy fuertes. Por su parte, en Baleares y otros puntos del litoral mediterráneo predominarán los vientos de componente norte, que posteriormente tenderán a girar hacia el este.

Descenso de las mínimas y posibles heladas en el Pirineo

Las temperaturas mínimas también bajarán en gran parte de la Península, aunque las excepciones se localizarán en las zonas más elevadas del Pirineo, donde podrían registrarse heladas débiles.

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La AEMET destaca así una jornada marcada por los contrastes, con tormentas y un notable enfriamiento en el este del país, mientras que otras regiones experimentarán un ascenso de las temperaturas y condiciones más estables.