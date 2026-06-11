Se prevé nubosidad en algunas zonas del norte y sur peninsular e interior de Valencia

Las temperaturas máximas ascenderán en la mayor parte del territorio nacional

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Después de una entrada de junio con temperaturas altas en todo el territorio nacional, la influencia del anticiclón continuará este jueves 11 de junio en prácticamente toda España y dejará tiempo estable y solo algo de nubosidad en algunas zonas del norte y sur peninsular e interior de Valencia, donde se podrán registrar algunas lloviznas, con temperaturas altas y noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevén nubes bajas en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla, donde podrían caer lloviznas. Mientras, en el centro y este peninsular, se verán nubes de evolución que podrían dejar chubascos aislados en el Pirineo oriental.

Noches tropicales y vientos flojos

Durante la jornada, será probable la formación de brumas matinales en el alto Ebro, en el interior de las regiones del Cantábrico y en los interiores de Valencia. Se espera la entrada de calima al extremo sur peninsular y al mar de Alborán.

Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, Comunidad Valenciana, el norte de la meseta sur, Extremadura y el litoral onubense. Los termómetros bajarán en el Estrecho, Ceuta y Melilla, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 ºC en el cuadrante suroeste e incluso los 38 ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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Se prevén noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. Las mínimas subirán en Galicia, la meseta norte y Extremadura y bajarán en Baleares y el sudeste, manteniéndose sin cambios en el resto.

El viento será flojo y de componente este en el Cantábrico, el tercio este y Baleares. Soplará la tramontana fuerte en el Ampurdán y levante fuerte en el Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes. En el interior peninsular, será flojo, con predominio de las componentes norte y este. En Canarias, el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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Predicción por comunidades autónomas

Galicia

Cielo con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso generalizado, que será ligero o moderado de las mínimas, y moderado o localmente notable en las máximas. Viento flojo con intervalos de intensidad moderada o fuerte en Costa da Morte, y que soplará de norte y nordeste en el litoral atlántico, al sur de Fisterre.

Asturias

Cielo nuboso, con predominio de nubes altas, y alguna nube baja en la cordillera, que podría producir brumas asociadas. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad occidental y más ligero o con pocos cambios en la mitad oriental; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

Cantabria

Intervalos de nubes altas, con alguna nube baja que producirá algunas brumas asociadas en zonas de interior y en zonas altas de montaña. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso generalizado, ligero en el litoral y moderado en la mitad sur. Viento flojo variable e intervalos moderados en el litoral.

País Vasco

Intervalos de nubes altas que irán acompañadas de abundante nubosidad baja y posibilidad de alguna bruma dispersa en la mitad sur, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo e intervalos moderados.

Castilla y León

Cielo poco nuboso con nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso en el oeste y suroeste y sin cambios en el resto; máximas en moderado ascenso. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

Navarra

Brumas matinales en Pirineos que no se descartan en las Sierras de Aralar y Urbasa. Cielo nuboso, con predominio de nubes altas y presencia de nubes bajas en la vertiente cantábrica con alguna llovizna, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso generalizado.

Viento flojo a moderado, con rachas más intensas del cierzo en la Ribera del Ebro.

La Rioja

Cielo poco nuboso, con nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso moderado. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

Aragón

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso en los extremos norte y sur y sin cambios en el resto; máximas en ascenso. En la depresión del Ebro, viento moderado; en el resto, flojo con intervalos de moderado.

Cataluña

En la mitad oriental, intervalos de nubes bajas sin descartar precipitaciones débiles, tendiendo a poco nuboso; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso o sin cambios.

En el Ampurdán, viento moderado; en el resto, flojo variable, moderado en el sur de Tarragona, tendiendo a flojo con intervalos de moderado.

Extremadura

Cielo poco nuboso con nubes altas, y con nubosidad de evolución, principalmente en zonas de sierra. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

Comunidad de Madrid

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en la sierra y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso ligero generalizado. Viento flojo.

Castilla-La Mancha

Intervalos de nubes altas, con nubes bajas o nubosidad de evolución dispersa. Temperaturas mínimas en ligero descenso, sin cambios o en ligero ascenso en el resto; máximas en ligero ascenso o con pocos cambios. Viento flojo, sin descartar rachas fuertes en la mitad oriental.

Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas; en la mitad sur, intervalos matinales de nubes bajas sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso o sin cambios. En el litoral sur de Alicante, viento moderado; en el resto, flojo de dirección variable, tendiendo a intervalos moderados.

Región de Murcia

Cielos nubosos, quedando poco nubosos. Temperaturas mínimas en descenso en el interior; el resto, sin cambios. Vientos flojos, con intervalos moderados en el interior y moderados en el litoral.

Baleares

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas con pocos cambios. En Menorca, viento moderado, con algún intervalo de fuerte; en el resto, flojo a moderado con brisas costeras.

Andalucía

Cielos nubosos en la vertiente mediterránea, quedando poco nubosos; en el resto de la región, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso o en ascenso; máximas en ascenso, sin cambios o en descenso. Viento flojo variable con intervalos moderados en las Béticas. Levante moderado a fuerte en Cádiz y en el litoral mediterráneo oriental, con rachas muy fuertes.

Canarias

Intervalos nubosos en Lanzarote y litorales y medianías del norte de las islas de mayor relieve, con predominio de los cielos poco nubosos. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en zonas de interior.

Viento moderado, con intervalos de fuerte durante la madrugada y a primeras horas, amainando a lo largo del día.