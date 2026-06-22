José Rocamora Idoia Rivas 22 JUN 2026 - 22:27h.

La alerta sanitaria se ha activado en el 85% de los municipios españoles

Cómo detectar un golpe de calor y cómo actuar frente a ello: los consejos de Myriam González, supervisora de Enfermería del SUMMA 112

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La llegada del verano ha traído consigo una ola de calor que aprieta en todo el país. Hay 14 comunidades en alerta por temperaturas máximas, que en casi todas alcanzan los 40 grados. Con estas temperaturas hasta 35 grados parecen un alivio. Sorprenden las temperaturas que se están registrando en el sur, pero llama aún más la atención el calor que hace en el norte. En Vizcaya por ejemplo hoy han tocado los 40 grados, informa Maialen Larrinaga.

El verano se ha estrenado con una ola de calor. "Lo sabemos, lo estamos pasando fatal. ¿No ves que cara tengo? Estamos que lo tiramos en verano", dicen algunos con resignación. No hay diferencias entre el sur y el norte, "te achicharras con el calor". En Almería, la mínima no ha bajado de los treinta grados y además vientos de calima. En Bilbao, la máxima ha superado los cuarenta. Del aviso por altas temperaturas solo se libra Canarias.

Para tratar de no derretirse, en Valencia está el remedio Joaquina, que por las noches se pasa el hielo por el cuerpo para dormir. "La gente quiere hielo a tope". El aire acondicionado ayuda.

La alerta sanitaria se ha activado en el 85% de los municipios españoles. Hablando de ropa. Ropa holgada aunque hay quien alerta de que cuanto menos ropa llevas más calor tienes. La previsión es que a partir del jueves bajen los termómetros aunque seguirá siendo verano.