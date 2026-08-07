El matrimonio y sus dos hijos se encontraban en un viaje familiar cuando se vieron sorprendidos por los seísmos

Se alojaban en La Guaira, el estado de Venezuela más castigado por el desastre

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La GuairaLía, Ulises, Adela y Yhosvany, los miembros de la familia de Marín, Pontevedra, que desaparecieron tras el devastador doble terremoto que sacudió fatalmente a Venezuela, han sido hallados sin vida, como ha confirmado el Concello de la localidad pontevedresa. El matrimonio y sus dos hijos se encontraban en esos momentos de viaje familiar y se vieron sorprendidos por la intensidad de los seísmos. Se alojaban en La Guaira, el estado venezolano más afectado por el desastre.

Nada más producirse los terremotos, la preocupación se extendía rápidamente entre sus allegados, con las peores sospechas confirmándose tiempo después cuando las autoridades venezolanas confirmaron que se encontraban sepultados entre los escombros de un edificio derrumbado en el epicentro de los trágicos seísmos. Sin poder acceder hasta ellos en los momentos más duros de la fase de búsqueda y rescate de supervivientes, el paso de los días fue apagando la esperanza de poder llegar hasta ellos y encontrarlos con vida. Ahora, 44 días después, han confirmado oficialmente sus muertes tras encontrar sus cuerpos.

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El Ayuntamiento lamenta la muerte de la familia de Marín en los terremotos de Venezuela

“Como pueblo, atravesamos momentos especialmente difíciles, y hoy es uno de ellos. Se confirma la triste noticia de la identificación de los cuerpos de Lía, lises, Adela y Yhosvany, una familia de origen venezolano, residente de Marín, muy querida por nuestro pueblo, que falleció en los terremotos en La Guaira", ha anunciado el Concello de Marín, manifestando su pesar.

"Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a sus familias y seres queridos, a toda la comunidad educativa del Colegio de Inmaculada, donde recibían clases, y también al Club de Hockey de Marín, que ellos mismos impulsaron y convirtieron en un referente de deportividad y valores positivos. Descansen en paz”, han escrito en sus redes.

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La familia de Marín había viajado a Venezuela para dar una sorpresa a sus familiares

Tras el fin del pasado curso escolar, esta familia de Marín había decidido viajar hasta Venezuela para "sorprender a familiares" que se encontraban allí, dado que la madre era natural del país, mientras el padre era cubano, aunque ambos estaban afincados desde hace tiempo en la localidad gallega.

Concretamente, al llegar a Venezuela se alojaron en el área de Caraballeda, una de las más afectadas en La Guaira, junto a Playa Grande. Solo en este estado venezolano se calcula que unos 190 edificios colapsaron totalmente, mientras varios centenares sufrieron también gravísimos daños estructurales.