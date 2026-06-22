El norte tampoco se libra de las altas temperaturas y el País Vasco está en aviso rojo

Cómo detectar un golpe de calor y cómo actuar frente a ello: los consejos de Myriam González, supervisora de Enfermería del SUMMA 112

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España sigue sumida en la ola de calor y bajo un ambiente sofocante. Este lunes está activado el aviso rojo en el País Vasco, esperándose máximas de hasta 43 grados en Bilbao. Además, otros puntos como Zaragoza, con 42; Pamplona, con 41; o Madrid, Valladolid y Granada, con 40, también experimentarán estos valores extremos, que se extienden por encima de los 35 grados en prácticamente todo el territorio, con apenas escasas excepciones.

Junto a las temperaturas extremas, además, se suma el ambiente de cielo turbio, con calima, al tiempo en que, por otro lado, se esperan algunas tormentas en la segunda mitad de la jornada de este lunes en el centro y norte peninsular.

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La ola de calor continúa con noches tropicales

El calor azotará especialmente al País Vasco, Cantabria y los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalviquir, según la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur con cielos poco nubosos o despejados, si bien se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos.

En zonas del centro peninsular podrían, además, darse tormentas aisladas con rachas muy fuertes y en el norte tormentas con chubascos fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas.

La predicción contempla asimismo brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental y una calima débil que afectará a la península Ibérica y Baleares.

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Las temperaturas máximas irán en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico y las mínimas en ligero ascenso. Es probable que se superen los 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en el cuadrante suroeste y en el Cantábrico oriental y los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Además, se esperan más noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) o incluso tórridas (por encima de los 25 grados) en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

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¿Cuándo acabará la ola de calor?

Con esto en cuenta, no será hasta el miércoles cuando, por fin, tengamos algo de tregua y la ola de calor comience a aflojar, rebajando las temperaturas.

El alivio térmico llegará, no obstante, después de que el martes se alcance el pico, cuando se espera que se batan distintos récords de temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas.

El pronóstico y la previsión del tiempo

Galicia: cielo nuboso con bancos de nubes bajas matutinos en el litoral que podrían dejar brumas y nieblas o lloviznas. Probable calima. No se descartan chubascos tormentosos de madrugada en el litoral noroeste. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en zonas costeras; máximas con pocos cambios. En amplias zonas del interior de la mitad este, podrían alcanzar los 36 grados. Viento flojo variable en el interior; en el litoral, viento flojo a moderado del norte rola y no se descartan rachas fuertes asociadas a las tormentas.