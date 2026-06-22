Frente a los golpes de calor, "la prevención es fundamental", subraya, entrevistada en El Matinal de Informativos Telecinco

Una psicóloga, sobre por qué las olas de calor producen ansiedad: "Nuestro cerebro indica que algo está mal, prioriza sobrevivir"

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España atraviesa estos días una ola de calor con temperaturas incluso superiores a los 40 grados en distintos puntos del territorio. Con un ambiente sofocante, la prevención cobra todavía más importancia, como explica Myriam González, supervisora de Enfermería del Summa 112 en Informativos Telecinco.

"Ya llevamos unos días con un aumento de las llamadas relacionadas con el calor que estamos sufriendo estos días", cuenta, explicando que la previsión es que sigan aumentando e incidiendo en la necesidad de conocer bien cómo actuar para poder protegernos de las temperaturas extremas y prevenir los llamados golpes de calor.

¿Cómo podemos detectar un golpe de calor?

"El golpe de calor es un aumento de temperatura en el cuerpo y el organismo no puede regularla; no tiene incapacidad para enfriarse", cuenta, explicando cuáles son los principales síntomas y cómo podemos detectarlo.

El primero de todos ellos, como es evidente, "es el calor". "La temperatura corporal va a estar elevada, la piel caliente, seca, aunque incluso a veces puede estar un poco sudorosa. Podemos tener confusión, desorientación, incluso en casos graves pérdida de conciencia, dolor de cabeza, mareos, nauseas… Podemos notar también el corazón un poco más rápido, la respiración más agitada. Cuando la situación es más grave puede haber convulsiones e incluso, como decía antes, pérdida de conocimiento”, insiste.

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¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

Frente a los golpes de calor, "la prevención es fundamental", subraya Myriam González, recalcando que de lo que se trata es de poner medidas antes a experimentar todos esos síntomas descritos.

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"Ahora que sabemos que empiezan a aumentar las temperaturas, vamos a prevenir que pueda aparecer un golpe de calor", recalca, pasando a enumerar varios consejos claves. Entre ellos:

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Evitar ponernos al sol de manera continua en las horas centrales del día

Protegernos del sol con gorra, sombrero

Refrescarnos e hidratarnos aunque no tengamos sed, porque una de las causas de un golpe de calor puede ser la deshidratación

Evitar comidas copiosas, el alcohol también, y la cafeína, que aumenta la deshidratación

Usar ropa ligera

No hacer un ejercicio intenso en horas centrales del día

Proteger mucho a los grupos vulnerables, los niños y las personas mayores, y también a nuestras mascotas

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Las personas vulnerables y los consejos frente a las altas temperaturas

Frente a los golpes de calor los niños y ancianos representan el mayor grupo de riesgo. "Unos porque tienen su sistema regulador más inmaduro y los otros porque son personas más mayores", explica, detallando que además, "es importante también el tema de las medicaciones en pacientes crónicos, que también pueden influir".

En estos grupos, precisa, "tenemos que protegerlos aún más, aumentando el ofrecimiento de agua; protegerlos del sol, usar incluso cremas protectoras y evitar que estén expuestos a altas temperaturas aunque sea poquito tiempo porque les afecta mucho más que a personas sanas en general”.

¿Cómo podemos proteger a las mascotas del calor?

Por otro lado, también nuestras mascotas sufren las temperaturas extremas de estas fechas. Con ellas, igualmente, "es importante ofrecerles más aguas de lo habitual" y "evitar esos paseos en las horas centrales del día".

Al tener mucho pelo, también se aconseja "cepillarles y quitarles el exceso". "La prevención es similar al de las personas y hay que evitar la exposición al sol", apunta Myriam, que destaca al mismo tiempo "una cosa muy importante" lanzando un mensaje fundamental: "Aunque pensemos que es poco tiempo lo que podemos estar haciendo un recado y vamos en el coche, no dejar a ninguna persona (dentro) en cualquier caso, y tampoco a las mascotas, porque el habitáculo puede ser un sitio bastante peligroso”.