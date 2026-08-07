Asun Chamoso 07 AGO 2026 - 05:30h.

Un juzgado de instrucción ha admitido a trámite la querella por un presunto delito de estafa y apropiación indebida

Los afectados querían acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para cancelar sus deudas

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BarcelonaUn juzgado de instrucción de Barcelona ha admitido a trámite una querella por un presunto delito de estafa y de apropiación indebida contra la empresa Acaba con tu deuda y su responsable. "Es una plataforma que se anunciaba como un despacho de abogados dedicado a la cancelación de deudas al amparo de la Ley de Segunda Oportunidad de personas vulnerables y necesitadas. Como lo hacían por internet, hubo una captación de clientes en toda España. Calculamos un centenar. Este despacho desapareció de la noche a la mañana sin terminar los procedimientos o sin iniciarlos. Después de pagar los honorarios, no pudieron ver canceladas sus deudas", explica Joaquim Bages, abogado penalista, que representa a los cuatro afectados que han presentado la querella.

Los denunciantes querían acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, una herramienta para cancelar sus deudas y empezar de cero. "Para nosotros, es especialmente grave porque las víctimas son personas necesitadas. Uno solo cumple requisitos cuando está en una situación económica límite. El perjuicio por persona puede ser de unos 2.500 euros, pero la suma es muy notable. Ese dinero era un esfuerzo significativo porque algunas no tenían esa cantidad, y en muchos casos, la tuvieron que pedir prestada", señala el abogado.

Un caso que saltó a la luz cuando "una trabajadora contacta con Libertad sin deudas, que se dedica a la aplicación de la ley. Una plataforma que está canalizando esa reclamación". Según esta empresa, los afectados de la presunta estafa son centenares por toda España. Se calcula que la cifra podría llegar al millón de euros.

El principal investigado está citado a declarar a finales de septiembre en el juzgado. En octubre, lo hará una extrabajadora. "Tenemos indicios para considerar que hay delito porque había una voluntad inicial de incumplir, en la medida en que muchos procedimientos ni se han iniciado y ha desaparecido sin dar ninguna explicación y sin comprometerse a devolver ninguna cantidad ni hacer nada. Consideramos que hay un engaño y un fraude, y que todo formaría parte de una maquinación para defraudar a estas personas, para enriquecerse ilícitamente a costa de ellas. Consideramos que orquestó una infraestructura con la finalidad de conseguir el máximo de dinero posible y desaparecer con él. Esa es nuestra tesis", indica Bages.

"No es normal que jueguen con una persona que está tan necesitada"

Carlos es uno de los afectados que se ha sumado a la querella. "A ver si me pueden devolver el dinero y que se haga justicia", reclama. En la crisis económica de 2008, perdió el trabajo y no pudo afrontar el pago del piso, que acabó vendiendo por un valor inferior, y se quedó con una deuda. Un compañero le informó de la Ley de la Segunda Oportunidad y, por internet, encontró Acaba con tu deuda. "Me llamó un hombre y en la oficina me informaron de que tenía que pagar 3.500 euros de forma previa. Las cosas iban muy lentas. Luego, fui a otro local diferente y me contaron que les faltaban papeles. Pasaron los meses. Llamaba y no me contestaban. Y decidí ir a la última oficina y no había nadie", recuerda.

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Al tiempo, "me contactó una trabajadora, que había expuesto su caso a otros abogados, que son con los que estoy ahora, diciendo que había sido una estafa y que habían dejado de pagar las nóminas. Me quedé con 3.500 euros en el aire y tenía la deuda todavía. Llevaba dos años, desde el 2022 al 2024. Volví a iniciar el proceso. Ahora me la han quitado y estoy tranquilo".

Para Carlos, "no es normal que jueguen con una persona que está tan necesitada, que va a pagar un dinero que no tiene, para que te saque de una situación que te está agobiando, para no hacer nada y largarse con tu dinero".

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"Todo perdido"

Otro afectado es Albert. Tras un accidente de trabajo, se quedó con una pensión de 300 euros. Los ahorros se acabaron y surgieron los problemas económicos. "Estaba en una situación precaria porque tenía deudas con varias empresas de préstamos. Empecé a angustiarme porque no sabía cómo solucionarlo. Y conocí la Ley de la Segunda Oportunidad y contacté con empresas que se dedicaban a resolverlo. Encontré a esta, que estaba en Barcelona. Me dijeron que ellos se ocuparían de todo. Y un día desaparecieron. Continué con la empresa Libertad sin deudas y ahora estoy liberado", resume.

Por los trámites de la ley, "no presentaron ninguna documentación en ningún sitio". Albert empezó a sospechar cuando, llamada tras llamada, "me daban largas, y luego no me cogían el teléfono y vi que algo no funcionaba. Y me di cuenta de que podría ser una estafa". Así que decidió acudir al despacho. "No quedaba nada. Una trabajadora me dijo que estaba todo perdido. Dos meses antes, el responsable me dijo que no me preocupara y que se encargaban de todo. Le dije, incluso, que no sabía cómo conseguir el dinero para el procurador. Me deben 3.700 euros". Albert se plantea incorporarse a la querella para poder recuperarlos.

"¡No puede ser!"

Natalia Belén empezó a recibir llamadas de acreedores por un préstamo bancario. Vio una salida en la Segunda Oportunidad y contactó con la empresa. "Hice lo posible para pagar los 3.500 euros. Llamaba constantemente y me pedían más papeles. Y un día fui sin avisar. El responsable me dijo que eran muy legales, que no me preocupara y que pronto tendría la resolución. Estuve esperando, llamaba y no respondían. Y al ver la web, empecé a leer comentarios que decían que era un estafador. Volví a la oficina y me dijeron que se habían ido. Pregunté a los contactos que tenía y una gestora me contó que se había fugado con el dinero y que estaba en búsqueda".

Y entonces Natalia Belén ató cabos: "Lo primero fue la negación. ¡No puede ser! Y después empiezo a hilvanarlo todo. Solo me pedían documentación. Me decían que estaban colapsados o que estaban de vacaciones. No había ningún trámite hecho. Fueron dos años y tuve que volver a tramitarlo de cero". Ahora, con la resolución favorable, "es un respiro y un descanso mental".