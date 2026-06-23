José Rocamora 23 JUN 2026 - 21:31h.

La alerta por calor extremo llega también a Madrid

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Seguimos inmersos en una ola de calor que podría haber causado la muerte de un anciano en Vizcaya y de un obrero en Mallorca. Los termómetros siguen alcanzando temperaturas máximas y, de hecho, hoy puede que estemos ante el día más cálido de un mes de junio desde 1950, cuando comenzaron los registros.

Esta noche de martes tampoco va a ser muy llevadera en lo que a temperaturas se refiere y, un día más, esta ola de calor evidencia estar dejando datos de récord. Los datos ya hacen sudar. Datos que hacen sudar.

Porque ya sabemos que en verano lo normal es que haga calor.pero lo que se sale de lo normal es que este ya sea el primer mes de junio, desde que hay mediciones, en el que se han registrado temperaturas mínimas de 30 grados en la península. Almería ya lleva tres noches seguidas infernales en las que los termómetros no bajan de ahí, de esos treinta grados. Tampoco es común encontrar avisos en rojo en el norte por más de cuarenta grados, lo que ha llevado a que la alerta sanitaria en toda esta zona sea de riesgo alto.

Antes de saber cómo se ha vivido este día de calor extremo en Andújar, donde se ha alcanzado la temperatura más alta. 40 grados a las diez de la mañana. Sus habitantes no lo dudan: "Nos vamos a casa a recogernos, hasta mañana no salimos". Y no andaban descaminados. Andujar y Montoro en Córdoba registraban 44 grados, temperatura récord de hoy en España

La alerta por calor extremo llega también a Madrid donde ni siquiera en un parque se consigue respirar. Los parasoles evitan un poco el sufrimiento. En Lleida varias ciudades por encima de los 40. En Zaragoza también aprieta. Algunos reconocen "que ser marean y no pueden con la vida".

Hasta en el Pirineo se lanzan al agua para evitar la solana. Temperaturas extremas que se llevan mejor en la playa, si queda hueco.