Pedro Sánchez aparece en redes sociales para dar a los españoles una serie de consejos en plena ola de calor

Cómo detectar un golpe de calor y cómo actuar frente a ello: los consejos de Myriam González, supervisora de Enfermería del SUMMA 112

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este lunes un vídeo en la red social TikTok para dar recomendaciones ante la ola de calor, en el que pide a todos extremar las precauciones, sobre todo quienes pertenezcan a un grupo de riesgo o trabajen al aire libre.

"Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día", son los primeros consejos de Sánchez en el vídeo, en el que habla a cámara con traje y sin corbata, apoyado de manera informal sobre el borde de la mesa de la sala en la que suele reunirse el Consejo de Ministros.

El vídeo ha sido publicado en un día de calor extremo generalizado en España, con aviso rojo por altas temperaturas en Andalucía, País Vasco y Cantabria y aviso amarillo en otras diez comunidades autónomas.

Sánchez añade que "aunque aún estemos en junio, desgraciadamente el calor extremo ya ha llegado y debemos estar preparados", por eso apunta que "los mareos, el dolor de cabeza y el cansancio pueden ser síntomas de un golpe de calor".

"Nadie tiene que jugarse la vida en su puesto de trabajo", señala asimismo el presidente del Gobierno, que recuerda que desde 2023 por ley las empresas "estén obligadas a adaptar las condiciones y también los horarios a estos picos de calor".

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Otras acciones del Gobierno que recuerda en el vídeo son haber implementado el mes pasado el Plan Nacional Exceso de Temperatura, "para que las autoridades sanitarias adapten los protocolos a esos niveles de alerta", y haber difundido el mapa Meteosalud, "para que se puedan consultar alertas y recomendaciones según donde te encuentres".

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"La emergencia climática no es ninguna broma, mientras otros la niegan nosotros lo que hacemos es prevenir, ese es nuestro compromiso, reforzar los protocolos para que nadie se la juegue con el calor", concluye Sánchez.

El vídeo ha sido publicado horas después de conocerse que el Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia; dos días después de que su esposa, Begoña Gómez, haya sido enviada a juicio, y dos días antes de que él comparezca en el Congreso para dar explicaciones por los casos Leire y Plus Ultra.