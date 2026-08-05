Agencia EFE 05 AGO 2026 - 10:30h.

La Aemet ha activado avisos por calor en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias, mientras que en el norte peninsular disfrutan de una bajada de las temperaturas

También ha advertido de las fuertes lluvias y tormentas que se pueden registrar en el sistema central, Castilla La-Mancha y Comunidad Valenciana, pudiendo ser más intensas en Aragón y Cataluña

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Tras el paso de la cuarta ola de calor del verano en España, las temperaturas extremas comienzan a dar una tregua al menos en la mitad norte peninsular, con una notable bajada de máximas y mínimas. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por calor en seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias.

La Aemet también ha advertido de las fuertes lluvias y tormentas que se pueden registrar en el sistema central, al este de Castilla La-Mancha y al oeste de la Comunidad Valencina, pudiendo ser más intensas en Aragón y Cataluña.

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Temperaturas de hasta 36 grados y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y viento

En el archipiélago canario, el aviso más importante, de nivel naranja (riesgo importante), afecta al este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria, donde se pueden alcanzar los 37 grados. Se han activado también avisos de nivel amarillo (riesgo bajo) en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Se han activado además avisos por el oleaje en las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En todas ellas, incluyendo Lanzarote, hay avisos también por el fuerte viento que va a azotar a muchas zonas, con velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

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En la península, los avisos por altas temperaturas se van a activar en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, y ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón y en las comarcas turolenses de Gúdar y Maestrazgo.

En Andalucía el aviso por altas temperaturas se limita a la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, con temperaturas que podrán alcanzar los 36 grados. En Castilla-La Mancha el aviso afecta a La Mancha albaceteña y la serranía de Cuenca, en Aragón a la ribera del Ebro en Zaragoza y en Cataluña a la depresión central de Lleida y a la comarca del Ampurdán en Girona.

En el archipiélago balear el aviso amarillo es hoy para el interior de la isla de Mallorca, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados.