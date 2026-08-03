Los turistas buscan cada vez más refugios climáticos para huir de los efectos del cambio climático en las ciudades

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Las altas temperaturas condicionan ya la elección de los turistas para hacer sus vacaciones. La Comunidad Valenciana es la favorita para estancias largas y el gasto medio del turista supera los 1.000 euros. La oferta de vuelos para viajar allí ha aumentado un 11% más que el verano pasado. Y es que los turistas europeos la ven como una buena opción para descansar.

No opina igual el turismo nacional, que prefiere optar por zonas más frescas. "Es muy aplastante la sensación de humedad unida al calor", cuenta una turista.

Calor extremo que condiciona la manera en la que viajamos, no solo al elegir destino, también en la forma en la que recorrer la ciudad. "El típico tour por el centro de Valencia de dos horas viendo solamente exteriores, pues directamente no lo hacen", señala Eva Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Guías oficiales de la Comunidad Valenciana.

En búsqueda de un oasis para descansar

Como sustituto, se visitan museos con aire acondicionado o refugios climáticos. También actividades bajo techo que permitan coger aire. Un turismo diferente como el que llega al Bioparc de Valencia, donde los turistas buscan sombra y más fresco.

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Las familias no son los únicos que encuentran aquí un oasis para descansar. "Aquí hemos llegado a tener, pues hasta una sensación térmica de 14° menos de diferencia", cuenta Pepa Crespo, directora de comunicación de Bioparc Valencia.

Estas nuevas formas de viajar evidencian la necesidad de traer espacios verdes a las ciudades, una medicina para los efectos del cambio climático.