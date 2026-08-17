La DANA que ha azotado la península este fin de semana deja para la jornada de hoy un tiempo inestable con temperaturas máximas, además de tormentas que podrán venir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo

La AEMET mantiene activos avisos por tormentas en el sureste peninsular, mientras que en el noreste se podrán llegar a alcanzar los 40 grados

Compartir







Tras un fin de semana marcado por la bajada de las temperaturas y con la DANA todavía situada en el suroeste de la Península, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la jornada del lunes un tiempo inestable en diversos puntos del país. Las temperaturas elevadas serán especialmente notables en parte de la mitad sur, el noreste, Baleares, Galicia y Madrid, mientras que se espran chubascos y tormentas en el sur y este peninsular.

Una jornada variable de sol y nubes

Durante este fin de semana, las tormentas han descargado con fuerza en distintos puntos del país, y durante la jornada de hoy, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana se mantienen en aviso por lluvias y tormentas. En Galicia, también estará vigente la alerta por nieblas.

En distintos puntos de Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Teruel, Barcelona, Girona, Badajoz, Cáceres, Castellón, Albacete y Ciudad Real, las tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, además de granizo. En Canarias, la Aemet pronostica intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación.

PUEDE INTERESARTE Europa entre el calor y el fuego: 150 millones de personas están a más de 35 grados

Por su parte, las temperaturas máximas subirán en el interior peninsular, manteniendo en alerta por calor las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. Se notará una ligera bajada de las máximas en Canarias, mientras que se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares, esta última, también en alerta por altas temperaturas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se superarán los 35 grados en la mitad sur peninsular, el noreste, Baleares, Galicia, Madrid y en puntos de Castilla y León y Valencia, explica la Aemet. El aviso naranja por altas temperaturas afecta a las provincias de Córdoba, Jaén, Cáceres, Ourense y Pontevedra, donde los termómetros llegarán a marcar hasta 40 grados.

Las mínimas no bajarán de 20 grados en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico, mientras que las noches seguirán siendo tropicales en distintos puntos del centro y sur peninsular, además de en el mediterráneo, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados.