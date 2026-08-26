La entrada de una nueva borrasca deja un importante contraste térmico

Un nuevo temporal trae consigo nuevas tormentas que provocarán un descenso térmico en la mitad oeste de la Península, mientras que en el litoral Mediterráneo, las temperaturas seguirán superando los 35 grados

La Aemet alerta de tormentas fuertes con granizo y con acumulados significativos en Galicia, además de fuertes rachas de viento, superiores a 70 km/h, en puntos de la meseta norte debido a ese contraste térmico

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Una nueva borrasca dejará chubascos al menos hasta el jueves, que además provocará un descenso térmico en la mitad oeste de la Península que contrastará con las temperaturas del litoral mediterráneo, donde los termómetros seguirán alcanzando los 35 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada del miércoles, marcada por el contaste térmico entre oeste y este peninsular

Durante la jornada del miércoles continúa la inestabilidad, y la Aemet alerta de tormentas fuertes con granizo y con acumulados significativos en la mitad occidental de Galicia. Por la tarde se esperan chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo occidental.

En cuanto a las temperaturas, el contraste térmico será muy marcado entre el oeste y el este de la Península con temperaturas elevadas en el litoral mediterráneo, Baleares y valle del Ebro. Éstas se podrán llegar a extender incluso hacia el interior de Guipúzcoa y puntos de Navarra con máximas que superaran los 35 grados.

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, incluso de forma notable en el Cantábrico oriental con un acenso superior a los 6 grados. Sin embargo, bajarán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz y se mantendrán sin cambios en el resto.

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Este contraste térmico y el avance del frente puede provocar fuertes rachas de viento, superiores a 70 km/h, en puntos de la meseta norte y montañas del norte. También se podrán producir fenómenos de convergencia entre levantes y ponientes en el litoral mediterráneo.

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La Aemet tiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja. Galicia está en alerta amilla por tormentas, mientras que en Cataluña, el aviso amarillo es por rachas de viento de hasta 80 km/h en el Valle de Arán, en Lleida. Menorca, en Baleares, mantiene alerta de nivel amarillo por rissagas.

El jueves, otra jornada marcada por la inestabilidad

La Aemet prevé para este jueves una jornada inestable, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones localmente fuertes, acompañadas de tormentas y persistentes, especialmente en el sudoeste de Galicia. Estas lluvias podrán extenderse al sudoeste de la Península y a los litorales del nordeste y Baleares.

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Las temperaturas máximas bajarán de forma prácticamente generalizada, incluso de forma notable en zonas del interior peninsular. Por el contrario, se mantendrán sin cambios o subirán en los litorales, prelitorales mediterráneos y en Canarias.