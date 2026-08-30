La Aemet espera un desplome de temperaturas en el Pirineo y el Cantábrico y calor en valle del Guadalquivir

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Agosto se despide este lunes con un descenso notable de las temperaturas máximas (de más de 6 ºC) en el Pirineo occidental y el Cantábrico oriental, y calor en el valle del Guadalquivir y en puntos de la meseta sur, donde se podrán superar los 35 ºC.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana comenzará con tiempo estable en mayor parte de la península y cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas.

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La predicción para la próxima jornada

Durante la mañana, se esperan nubes bajas en otros puntos del tercio norte peninsular y del litoral mediterráneo que tenderán a desaparecer durante el resto del día, aunque podrán ser más persistentes en el Mediterráneo.

Por la tarde, se formarán intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en áreas de montaña.

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En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

La Aemet avisa de probables los bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular y algunas brumas costeras en los litorales de Galicia y del Cantábrico, y de una ligera presencia de calima en el sureste y en Alborán.

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Las temperaturas máximas descenderán en el Ebro, el entorno de la Ibérica, la Comunidad Valenciana y, de forma notable, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales, y subirán ligeramente en el resto, aunque serán especialmente calurosas en el Guadalquivir y en puntos de la meseta sur, donde se podrán superar los 35 grados.

Las mínimas, por su parte, bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla, y seguirán las noches tropicales en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía, donde los termómetros no bajarán de los 20 grados.

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En los archipiélagos, se esperan pocos cambios en general, aunque es posible que se alcancen los 30 °C en el extremo sureste de Lanzarote y Fuerteventura, en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, y en zonas bajas del sur del área metropolitana de Tenerife, avisa la Aemet.

El viento soplará flojo en la península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta norte y algunas zonas de interior del tercio oriental.

Predominarán las componentes norte y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste, donde lo hará la componente este, mientras que en Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas.