Nepal localiza al último de los tres españoles desaparecidos tras la gran riada de Rasuwa

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El Gobierno de Nepal ha localizado ya al último de los tres españoles que tenía por desaparecidos tras la devastadora riada del pasado miércoles en el municipio de Rasuwa, en la frontera con Tíbet.

La Junta de Turismo nepalí, en su última actualización de este domingo por la tarde, incluye a los tres españoles en una lista de "localizados y en contacto" junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

Los desaparecidos en Nepal

De momento, un total de 591 extranjeros siguen sin localizar dentro de los casi 3.000 desaparecidos por la tragedia, que deja hasta ahora un total aproximado de 750 muertos (734 en Nepal, 16 en Tíbet) y enormes daños materiales.

La cifra de muertos por la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi alcanza ya los 750, mientras que casi 3.000 personas continúan desaparecidas, en una quinta jornada de búsqueda dificultada por nuevos corrimientos de tierra y lluvias.

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China evacuó a los equipos de rescate cercanos al paso fronterizo del condado tibetano de Gyirong, al detectar una acumulación de agua tras un nuevo corrimiento de tierra, mientras que Nepal pidió extremar la cautela por un aumento del nivel del agua en la cuenca del Bhote Koshi en medio de una alerta por lluvias.

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Crecen las cifras de fallecidos

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) nepalí sumó 59 fallecidos en su última actualización, elevando el número total de víctimas mortales en el país del Himalaya a 734. Hay además 2.498 personas de las que no se sabe nada desde el desastre en territorio nepalí, tras elevar a 589 los ciudadanos extranjeros desaparecidos.

Por su parte, China elevó a primera hora del domingo a 16 los fallecidos reportados en la vertiente tibetana, mientras las autoridades siguen buscando a 546 desaparecidos en su territorio. El grupo más numeroso corresponde a ciudadanos de Nepal, con 104 desaparecidos, seguido de India (49) y Letonia (33). En el recuento difundido este domingo por el medio estatal chino CCTV figura por primera vez un ciudadano español.

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El Ministerio español de Asuntos Exteriores declaró este sábado que mantiene a dos ciudadanos españoles como desaparecidos tras la catástrofe, sin precisar el país en el que se encontraban en el momento de la riada.

La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, según fuentes de Exteriores.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) informó previamente de que dos españoles habían sido localizados de los tres inicialmente desaparecidos en la riada que asoló el pasado miércoles las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados.