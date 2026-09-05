Un total de diez comunidades autónomas permanecerán en riesgo de nivel amarillo por valores térmicos elevados

Los termómetros registrarán valores elevados para la época

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Andalucía y Cataluña activarán este domingo, 6 de septiembre, el aviso naranja por riesgo importante ante las altas temperaturas previstas, según las previsiones de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que precisan que la región andaluza mantendrá asimismo la alerta amarilla debido a complicaciones por fenómenos costeros adversos.

De forma paralela, la Aemet contempla que un total de diez comunidades autónomas permanecerán en riesgo de nivel amarillo por valores térmicos elevados: Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana, a las que se suma la propia Cataluña, que registrará también tramos en este mismo nivel de aviso.

Alerta por altas temperaturas

En cuanto a los fenómenos más significativos, el organismo estatal resalta la presencia de temperaturas sensiblemente altas en la mayor parte de la Península y los archipiélagos, calima en Canarias y el sur peninsular, rachas muy fuertes de viento del alisio en el archipiélago canario, así como tormentas que podrían ser localmente intensas en el área cantábrica, el alto Ebro, el norte de la Ibérica y el este de la meseta Norte.

Respecto a la evolución meteorológica, la mitad este y el extremo sur peninsulares se encontrarán bajo la influencia de una masa de aire subtropical que dejará intervalos de nubes medias y altas con tendencia a despejar, mientras que en el resto de la Península, donde predominarán los cielos poco nubosos, el impacto de una dana propiciará la formación de abundante nubosidad de evolución a partir de las horas centrales, ocasionando chubascos y tormentas dispersas en el noroeste y centro-norte.

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Asimismo, la previsión recoge brumas y nubes bajas en los litorales de Galicia, Ceuta y Melilla, tiempo poco nuboso en Baleares y nubosidad en Canarias con posibilidad de alguna precipitación o tormenta ocasional en cumbres.

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A pesar de que los termómetros registrarán valores elevados para la época, las temperaturas máximas tenderán a descender de forma generalizada --con bajadas notables en el oeste de Galicia--, salvo en Baleares, la fachada oriental, el Cantábrico y el cuadrante suroeste, donde ascenderán.

Con este escenario, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, alcanzándose los 40 grados en la cuenca del Guadalquivir y en puntos de las depresiones del nordeste.

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Por su parte, las mínimas experimentarán descensos en la mayoría del territorio, a excepción de Baleares, el Estrecho y el tercio nordeste, donde se prevén pocos cambios o ligeros aumentos.

Esta situación favorecerá el desarrollo de noches tropicales en extensas áreas de la mitad sur y del nordeste, no descartándose que las temperaturas se mantengan por encima de los 25 grados en puntos de Canarias, del Guadalquivir y del Mediterráneo.

Finalmente, la Aemet prevé rachas muy fuertes de viento del alisio en Canarias, viento moderado del oeste en el litoral cantábrico y levante con intervalos fuertes en el Estrecho, mientras que en el resto del país predominará el viento flojo de componente oeste, salvo en la vertiente mediterránea, donde soplará de componente este y sur.