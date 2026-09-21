La AEMET señala que hay un 70% de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal

El 'veranillo de San Miguel' dejará temperaturas de "pleno verano": hasta 36 grados en algunas zonas

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estima que "es muy probable" que el otoño astronómico (meses de octubre, noviembre y diciembre) sea más cálido de lo normal y más lluvioso en grna parte de la Península Ibérica.

En concreto, la AEMET señala que hay un 70% de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal (60% en el suroeste peninsular), frente a un 10% de probabilidades de que sea más frío.

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Las lluvias

En cuanto a las lluvias, en el norte, centro y oeste de la Península hay una probabilidad del 50% de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal, frente a un 20% de que sea más seco; en el noroeste peninsular hay un 70% de probabilidad de que sea más lluvioso y 10% más seco, mientras que en el resto de España no hay una tendencia clara.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz de la AEMET Rubén del Campo en rueda de prensa desde la delegación de la Comunidad Valenciana, en la que ha presentado el balance climático del verano y la predicción estacional para el otoño.

El comienzo del otoño: temperaturas de verano

La semana empieza con temperaturas más altas de lo normal en toda España y valores diurnos que alcanzarán registros entre 5 y 10 grados superiores a los habituales para estas fechas e incluso más de 10 grados en zonas de la mitad norte, según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

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"Esta semana comienza el otoño astronómico, lo hará concretamente el día 23 a las 2:25 hora oficial peninsular, pero el tiempo será de pleno verano", ha remarcado el portavoz de AEMET.

De este modo, se superarán los 35ºC en valles del oeste peninsular, no sólo de Andalucía y Extremadura, sino también de Galicia, al igual que en el nordeste y en Canarias. Asimismo, las altas presiones mantendrán los cielos poco nubosos o despejados y las precipitaciones serán muy escasas a lo largo de prácticamente toda la semana.