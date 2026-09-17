Un hombre ha perdido la vida en una riada de Barcelona y la población balear denuncia una alerta que llegó tarde

Los chubascos y tormentas afectarán hoy al extremo norte peninsular y en el resto habrá cielos poco nubosos

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Este jueves la Agencia Estatal de Meteorología establecía el aviso naranja en las Pitiusas por lluvias que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Mallorca el nivel ha bajado hasta amarillo, con lluvias que dejaban 20 litros por metro cuadrado.

Las temperaturas en cambio se mantenían entre 26 y 29 grados en las Islas, pero la alerta por chubascos se mantendría a lo largo de todo el día. El episodio de tormentas registrado desde el mediodía del pasado miércoles y hasta las 08.00 horas de este jueves ha dejado un total de 19 incidencias, según la información facilitada la Dirección General de Emergencias.

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Baleares vuelve a estar en alerta naranja hasta las 12 del mediodía del día siguiente por lluvias y fuertes tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera. Las autoridades esperan a que se concentre hasta 50 litros por metro cuadrado, en algunos sitios ya han contabilizado hasta 45 litros.

Emergencias ha enviado un mensaje preventivo a todos los vecinos, un ES-Alert a la población de las Pitiusas aunque finalmente no ha habido una situación tan crítica como la que se esperaba. La imagen que dejan las lluvias es desoladora: primeras riadas, barros corriendo por las calles y coches siendo arrastrados por la fuerza de la corriente.

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Los vecinos denuncian una alerta tardía

Una vecina fue alertada por sus perros, que al ver el coche rodar por la calle siendo empujado por la riada, avisaron a sus amos con fuertes ladridos. Ya hay que lamentar un muerto, el del coche que fue grabado cayendo por la riada.

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Las autoridades encontraron su cuerpo a 500 metros del vehículo. Los vecinos de Barcelona denuncian que la alerta llegó demasiado tarde, cuando ya estaban achicando agua de sus casas, por lo que vuelve la polémica sobre si se podría haber evitado algunas tragedias como la muerte del hombre que fue sorprendido por la riada en su coche.

En otros lugares como Cartagena, las autoridades sí que activaron la alerta roja a tiempo, donde los vecinos temían lo peor y antes de que ocurriese alguna desgracia, consiguieron poner a salo sus coches, pero el volumen de agua empezó a crecer más rápido de lo que pensaban, por lo que la alerta tampoco sirvió de nada.

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La previsión de cara al viernes

Este viernes dejará chubascos fuertes en el litoral catalán, sierras del sureste peninsular, Mallorca e islas Pitiusas, donde es probable que sean muy fuertes, con acumulados significativos y acompañados de tormenta; entretanto, las máximas vuelven a subir en buena parte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que se mantendrán la inestabilidad y los cielos nubosos en Baleares, la fachada oriental y el extremo norte peninsular, mientras que predominarán los poco nubosos con intervalos de nubes en el resto; por la tarde se formarán intervalos de nubes en interiores del sur peninsular y zonas de montaña.