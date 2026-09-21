Los valores diurnos que alcanzarán registros entre 5 y 10 grados superiores a los habituales para estas fechas

Esta semana comienza el otoño astronómico

Compartir







La semana empieza con temperaturas más altas de lo normal en toda España y valores diurnos que alcanzarán registros entre 5 y 10 grados superiores a los habituales para estas fechas e incluso más de 10 grados en zonas de la mitad norte, según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

"Esta semana comienza el otoño astronómico, lo hará concretamente el día 23 a las 2:25 hora oficial peninsular, pero el tiempo será de pleno verano", ha remarcado el portavoz de AEMET.

PUEDE INTERESARTE De la muerte de un hombre en la riada de Barcelona a la denuncia por la alerta tardía: así han sido las primeras 24 horas del temporal

Temperaturas superiores a 35 grados

De este modo, se superarán los 35ºC en valles del oeste peninsular, no sólo de Andalucía y Extremadura, sino también de Galicia, al igual que en el nordeste y en Canarias. Asimismo, las altas presiones mantendrán los cielos poco nubosos o despejados y las precipitaciones serán muy escasas a lo largo de prácticamente toda la semana.

Este lunes habrá un ascenso de las temperaturas en el norte y este peninsular, así como en Baleares y, especialmente, en Canarias, donde según Del Campo la subida térmica será acusada. De esta manera, se superarán los 35ºC en puntos del nordeste, interior de Galicia, Valle del Tajo, buena parte de Extremadura y Valle del Guadalquivir.

Además, el sur de Gran Canaria y Fuerteventura también rozarán esa cifra. Todo ello tendrá lugar en un día en el que los cielos estarán poco nubosos salvo en el Estrecho. En esa zona soplará además el Levante fuerte, al igual que en Melilla, y en ambas se registrará alguna llovizna.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El martes y el miércoles no habrá grandes cambios en las temperaturas, según el pronóstico. Si acaso se producirá un ligero descenso el martes en el norte y un ascenso en el sur y una bajada el miércoles en el área mediterránea. Durante ambos días continuará el ascenso térmico en Canarias.

En líneas generales, se alcanzarán de 32 a 34ºC en el nordeste de la Península, en la meseta norte y en la zona centro y de 34 a 36ºC en el sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla - La Mancha y buena parte del interior de Andalucía. En este marzo, se superarán los 36ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según el portavoz de AEMET, se registrarán valores diurnos entre 5 y 10ºC por encima de lo normal e incluso más de 10ºC en el sur de Galicia y noroeste de Castilla y León. En Canarias se superarán los 34 a 36ºC en el sur de las islas. De nuevo, el tiempo será muy estable y la probabilidad de precipitaciones muy baja en todo el país. Asimismo, soplará levante fuerte en el Estrecho.

Las temperaturas probablemente no experimentarán grandes cambios el jueves y el viernes salvo en el Cantábrico, onde el primer día habrá un ascenso térmico notable y el día siguiente un descenso. Además, el viernes subirán las temperaturas en el Mediterráneo. De nuevo, serán dos días de calor intenso con valores entre 5 y 10ºC por encima de lo normal y más de 10ºC en zonas de la mitad norte.

De este modo, se superarán los 34ºC en el interior de Galicia y del Cantábrico, así como en el Valle del Ebro y en buena parte del suroeste peninsular. De hecho, se sobrepasarán los 36ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Durante el jueves y el viernes, se darán noches tropicales en la costa mediterránea y zonas de la mitad sur, es decir, que no se bajará de 20ºC por allí. En lo que respecta a Canarias, los termómetros ascenderán a más de 32 a 34ºC en la mayor parte del archipiélago y a más de 34ºC en el sur de las islas.

Ya de cara al fin se semana, Del Campo ha apuntado a que es probable que se acerque un frente en el tramo final hacia el noroeste peninsular. Las temperaturas serán en líneas generales algo más bajas, pero todavía altas para la época.