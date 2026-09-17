Las lluvias han provocado inundaciones en el Metro de Valencia, en diferentes localidades de la zona y en supermercados y hospitales

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Después de las lluvias caídas durante la tarde y noche de este miércoles 16 de septiembre en la zona del Mediterráneo y con una alerta naranja y no roja, a la AEMET le ha tocado defender su sistema de avisos. Desde la Agencia Estatal de Meteorología sí que quieren ser más precisos y definir bien dónde van a caer las precipitaciones y valorar las consecuencias antes de activar una alerta máxima.

Las lluvias han provocado inundaciones en el Metro de Valencia, en diferentes localidades de la zona y en supermercados y hospitales. A pesar de estas trombas de agua y de las imágenes que han dejado los meteorólogos consideran que son precipitaciones normales en esta época del año en la zona del Mediterráneo. Sí que reconocen que son un poco más intensas por la temperatura del mar.

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¿Sirven los avisos que se lanzan durante las precipitaciones?

El aviso en Valencia llegó a naranja. La Aemet ha considerado que el aviso fue "suficiente" para la cantidad de agua caída durante estas últimas lluvias. Sin embargo, el impacto de este tipo de avisos no todo el mundo lo sabe evaluar.

Hay que reconocer y que destacar que, paso a paso, van mejorando los sistemas de predicción. Gracias a los avances tecnológicos y meteorológicos se puede descubrir con gran exactitud el lugar, la hora y la intensidad de las lluvias que se prevén.

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Además, como explican los expertos a 'Informativos Telecinco' estas predicciones se esperan que sean mucho más precisas ya que se van a "lanzar los satélites Meteosat de última generación" que ayudarán a mejorar estos pronósticos.

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Sin embargo, no hay que olvidarse de que el cambio climático lo pone difícil. Los mismos expertos advierten que en los últimos años se ha observado una rendencia en la que está cambiando la "forma de llover".

Por eso, destacan que lo más importante en estas ocasiones es adelantarse todo lo posible los avisos.

Valencia empieza a recuperar la normalidad tras una lluvia torrencial que deja hasta 81 l/m2

En las últimas horas la ciudad de Valencia ha comenzado a recuperar la normalidad tras la lluvia torrencial que cayó ayer, que ha dejado hasta 81 l/m2 y que ha dejado más de 250 incidencias atendidas por los bomberos municipales, mientras que la Policía Local ha recibido 211 avisos.

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El Ayuntamiento de València reabre así los pasos inferiores, parques y cementerios, tras las revisiones oportunas, mientras continúa cerrado el antiguo cauce del río Túria y se continua con la inspección del arbolado y de los centros escolares.

Así, lo ha señalado la alcaldesa de València, Maria José Catalá, en rueda de prensa para informar de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), celebrado a las 9.30 horas para evaluar los incidentes y hacer seguimiento de las lluvias de ayer.

Aemet recogía hasta 54,77 l/m2 mientras que la red de pluviómetros municipales anotaba hasta diez observatorios con valores superiores a los 50 l/m2 por la fuerte tromba de agua.