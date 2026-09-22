El tiempo "anormalmente" cálido continuará en los próximos días y los niveles de peligro de incendios

¿Cómo será el otoño?: la estimación de la AEMET sobre las temperaturas y las precipitaciones

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El tiempo "anormalmente" cálido continuará en los próximos días y los niveles de peligro de incendios, ya casi en otoño, son "muy altos o extremos", principalmente en la mitad norte del país, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a pedir que se extreme "la precaución".

A nivel geográfico se encuentran en nivel rojo, con riesgo extremo de incendios, diversos puntos de las provincias de Ávila o Segovia, amplias zonas de la de Burgos, Palencia, Soria, y especialmente Navarra o el norte de Huesca y Lleida. Mañana, miércoles, el peligro será de nivel rojo también en el norte de A Coruña, en Galicia; el viernes se recrudecerá el riesgo extremo aún más, extendiéndose a zonas de la mitad meridional, como el sur de Castilla y León y Extremadura.

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Ayer se alcanzaron en España temperaturas de "pleno verano", según informa hoy la Agencia Estatal de Meteorología en la red social X. Doce estaciones de la red de Aemet registraron valores de 36 grados o más.

Se alcanzaron 37 °C o más en puntos de Huelva (Andalucía), Tarragona (Cataluña) y Ourense (Galicia). También hizo mucho calor en otros puntos del norte peninsular como en Ponteareas (Pontevedra), donde los termómetros alcanzaron los 36,8 grados.

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Hasta 40 grados en Extremadura

Mañana, miércoles, está previsto que se alcancen hasta 39 grados en la ciudad de Badajoz (también al día siguiente), y 37 grados en Córdoba y Sevilla, respectivamente.

En el norte, en la ciudad gallega de Pontevedra se podrán registrar hasta 34 grados, y en Ourense, 37. Para el jueves y viernes, lo más probable es que sigan las temperaturas sin grandes cambios, salvo en el Cantábrico, donde el primer día podrían subir de forma notable para bajar al día siguiente, de acuerdo a las predicciones.

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Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, serán días de calor muy intenso para la época, entre cinco y 10 grados por encima de la media y hasta 10 grados más en la mitad norte. A partir del fin de semana aumenta la incertidumbre, aunque podría acercarse un frente en el tramo final por el noroeste peninsular y las temperaturas en general serían algo más bajas, pero todavía altas para la época.