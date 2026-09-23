El cambio de estación llega con un tiempo estable marcado por las altas presiones, cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones

En Sevilla y Badajoz, las temperaturas alcanzarán los 38 grados y en el norte, el calor también será notablemente intenso con máximas de hasta 36 grados en Ourense y 34 grados en A Coruña y Pontevedra

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Arranca el otoño con temperaturas extremadamente altas en buena parte del país, principalmente en el suroeste de Galicia, zonas bajas del cuadrante suroeste y la provincia de Las Palmas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de un "tiempo anormalmente cálido que continuará en los próximos días", con termómetros que alcanzarán los 38 grados.

Este miércoles, el cambio de estación llega con un tiempo estable marcado por las altas presiones, cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones. En los litorales del extremo norte se darán intervalos nubosos con posibles brumas costeras que localmente afecten a zonas de interior.

A primera hora de la mañana se verán intervalos de nubes bajas matinales en los litorales mediterráneos del sureste, Alborán y Estrecho. Intervalos de nubes altas en Canarias, con probable calima en altura y sin descartar algún chubasco en el Teide, pronostica la Aemet.

Tres comunidades, en alerta por calor

El calor, impropio de finales de septiembre, mantiene las comunidades de Andalucía, Extremadura y Galicia en alerta amarilla (peligro bajo).

En Sevilla y Badajoz, las temperaturas alcanzarán los 38 grados. En el norte, el calor también será notablemente intenso con máximas de hasta 36 grados en Ourense y 34 grados en A Coruña y Pontevedra. Se superarán los 35 grados en zonas de la vertiente atlántica sur y la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

En zonas litorales y prelitorales del Cantábrico occidental y Comunidad Valenciana, las temperaturas máximas descenderán. Por su parte, en la mitad sur del país, así como en el alto Ebro y Pirineos occidentales, las temperaturas sufrirán ascensos ligeros. Ascensos en Canarias, incluso notables para las máximas en el litoral occidental de Lanzarote y Fuerteventura.

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Soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho, viento moderado de componente nordeste en Canarias, litorales de Galicia, Ampurdán, Baleares y de norte en el Cantábrico.

El calor continúa hasta finales de semana

Se prevé que las temperaturas sigan siendo elevadas hasta, al menos, finales de semana. Mañana jueves, las temperaturas volverán a subir, de forma especialmente notable en la mitad norte del país, donde los termómetros rozarán los 36 grados en puntos del País Vasco.

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En zonas del centro y sur del país, además de en el archipiélago canario, el calor seguirá siendo intenso durante el segundo día de nueva estación, con valores muy alejados del tiempo otoñal.