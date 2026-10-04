Se espera una situación de inestabilidad en toda la Península bajo la influencia de una DANA al oeste de Portugal

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Las lluvias y tormentas volverán a condicionar la jornada de este lunes 5 de octubre aunque con menor intensidad que en el fin de semana, con intervalos de alertas amarillas y naranja en algunas zonas del país (como en Salamanca o Extremadura), e incluso todavía alerta roja a primera hora de la madrugada en Cataluña.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera una situación de inestabilidad en toda la Península bajo la influencia de una DANA al oeste de Portugal que dejará cielos nubosos, con previsión de chubascos y tormentas dispersas ya desde primeras horas en regiones del centro y norte peninsular.

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Grandes acumulaciones de agua en el este de Cataluña

A partir de la tarde, las lluvias tenderán a intensificarse y generalizarse, ampliándose la probabilidad de intensidades fuertes a regiones de montaña del noroeste, de ambas mesetas y al entorno del Sistema Central, donde podrán ser localmente muy fuertes.

Asimismo podrán darse acumulados significativos a lo largo del día en el este de Cataluña, aunque menos importantes que en fechas previas. Por el contrario son poco probables, y de hacerlo tendrían un carácter aislado, en el tercio sur peninsular.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con chubascos y tormentas ocasionales que durante la madrugada es probable que sean fuertes. Mientras, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes, pudiendo dejar algún chubasco o tormenta aislada.

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Mientras, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con un ligero incremento de las máximas hasta superar los 25 grados en la mayor parte del centro peninsular y rozar los 30 grados entre las provincias andaluzas, con mínimas con pocos cambios.