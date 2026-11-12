El tren de borrascas que dejará lluvias abundantes durante la primera quincena de noviembre

El cambio de patrón comienza a notarse desde hoy y se prolongará, al menos, durante las próximas dos semanas

Se mantienen los avisos en gran parte de la borrasca Charles: las zonas más afectadas por las lluvias, el viento y el oleaje

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Con los últimos coletazos de la borrasca Charles, ya es posible saber lo que ocurrirá en las próximas semanas en el plano meteorológico y son buenas noticias para el campo y los embalses. La previsión apunta a que las precipitaciones seguirán acompañando durante las próximas semanas, al menos hasta la llegada de diciembre, debido a una situación atmosférica que favorece la llegada continua de frentes a la Península.

Lluvias que favorecerán la absorción por parte del terreno

La clave está a unos nueve kilómetros de altura, donde circula la denominada corriente en chorro. Se trata de una franja de vientos muy intensos del oeste que habitualmente se sitúa en latitudes más altas, cerca del Polo Norte. Sin embargo, en estos momentos ha descendido de latitud, una circunstancia que favorece la entrada sucesiva de borrascas sobre nuestro territorio.

Este desplazamiento puede apreciarse en los mapas meteorológicos, que muestran una atmósfera especialmente inestable. No se espera una lluvia continua y persistente durante todos los días, pero sí una cadena de frentes que irán atravesando la Península de forma consecutiva, dejando precipitaciones de manera recurrente.

El cambio de patrón comienza a notarse desde hoy y se prolongará, al menos, durante las próximas dos semanas. Durante este periodo, las lluvias afectarán principalmente al norte, centro y oeste peninsular, donde los distintos sistemas frontales irán llegando uno tras otro.

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Además, se trata de precipitaciones especialmente beneficiosas desde el punto de vista meteorológico. A diferencia de los episodios más intensos y concentrados, la lluvia llegará de forma más repartida a lo largo de la jornada y con una intensidad mucho más débil, favoreciendo una mejor absorción del agua por parte del terreno.