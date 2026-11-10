La borrasca Charlie pone en alerta roja a la península: se producirán acumulaciones de agua de 120 l/m2

Se esperan fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales en los próximos días

Así es Charles, la nueva borrasca que entrará el miércoles y dejará tiempo muy adverso

Compartir







Comienza una semana con previsiones de mucha lluvia y viento en toda la Península. El paso del frente asociado a la borrasca Bruna ya ha dejado durante los últimos días fuertes lluvias e inundaciones en gran parte del país. Sin embargo, una nueva borrasca de origen subtropical llega estos días a la península ibérica.

Debido a su origen en zonas húmedas, la borrasca Charles viene muy cargada de humedad y se espera que provoque fuertes rachas de viento. La borrasca se ha adentrado por el Valle del Guadalquivir y dejará rachas de viento huracanadas y lluvias torrenciales en los próximos días.

Es importante extremar la precaución ante esta nueva borrasca ya que al llover sobre mojado podrán acumularse en la jornada del miércoles unos 120 litros de agua por metro cuadrado. De cara a los próximos días se prevén fuertes lluvias y para el jueves se mantendrán los avisos rojos por el riesgo extremo que implica el temporal.

Se espera que el viernes el temporal se vaya debilitando aunque continuarán las precipitaciones.